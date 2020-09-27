Kilimanjaro Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Kilimanjaro Dağı Afrika'da bulunur ve oldukça yüksek dağlardan biridir. Bu dağın sönmüş strovolkanik dağ olduğu bilinmektedir. Bu dağ bölgenin turistik bir merkez olmasını sağlamıştır.



Kilimanjaro Dağı Nerededir?



Kilimanjaro Dağı Afrika ülkeleri arasında yer alan Tanzanya'da bulunan bir dağdır. Bu dağın Afrika'nın en yüksek dağı olduğu bilinmektedir.



Kilimanjaro Dağı Özellikleri Nelerdir?



Kilimanjaro Dağının rakımı 5895 metredir. Bu dağın sönmüş stravolkan dağı olduğu bilinmektedir. Bu dağ UNESCO tarafından Dünya mirasları arasında gösterilmektedir. Afrika kıtasında bulunan en yüksek dağ Kilimanjaro dağıdır. Bu dağ günümüzde hala aktif olan bir yanardağdır. Bünyesinde kibo, shira ve mavenzi volkanik konilerini barındırır. Bu dağın toplamda 7 farklı zirvesi bulunur.



Kilimanjaro Dağı 3 milyon yıldır faaliyet gösteren bir dağdır. Jeolojik olarak doğa yürüyüşleri yapılan, bisiklet sürülebilen ve bunun yanında tırmanış sporlarının da gerçekleştirilebildiği bir dağdır. Dağ eteklerinde fil bufalo gibi hayvanlar yaşar. Dağın sıcaklığı genelde -7 civarındadır. Bu sebeple Afrika kıtasının en soğuk yeri olduğu da bilinmektedir.



Dağın tepelerine çıkıldığı zaman bazı yerlerde kara da rastlanabilir. Bu sebeple kıtanın tek kar alan bölgesinin Kilimanjaro Dağı olduğunu söylemek mümkündür. Dağ toplamda 388.500 hektarlık bir alanda bulunur. Dağ çevresinde yerel halkın yaşamını sürdürdüğü 18 adet köy bulunmaktadır. Ayrıca dağda 2.5 km uzunluğuna sahip buzul da bulunur.



Kilimanjaro Dağı Hakkında Bilgiler



Kilimanjaro Dağı dünyada en çok bilinen dağlardan bir tanesidir. Yüksekliği ve oldukça heybetli olması sebebi ile Tanzanya'nın en çok turist alan bölgesidir. Bunun yanında burada pek çok vahşi ve yırtıcı hayvan da yaşamaktadır. Dağı ziyaret ettiğiniz zaman aslan, kaplan, zebra, zürafa, sırtlan gibi hayvanları görme olasılığınız oldukça yüksektir.



Bu dağ 1987'de UNESCO dünya doğal miraslar listesine alındı. Günümüzde hala aktif olan bu dağın yaklaşık 200 milyon yıl önce faaliyete geçtiği düşünülür. Kilimanjaro Dağına 1889 yılında ilk defa iki dağcı tırmanmıştır.



Kilimanjaro Dağında Kasım ve Aralık aylarında en soğuk zamanlar yaşanmaktadır. Bu aylar da bölge oldukça fazla yağış almaktadır. Dağ çok yüksek olduğu için bazı yerlerde karlar da görülür. Dağ eteklerinde yaşayan yerli halk dışında dağ da yaşayan bir kabile de vardır. Chagga isimli kabile burayı görmeye gelen turistleri çok sevecen şekilde karşılar.