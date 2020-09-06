Kırgızistan Hakkında Bilgiler; Kırgızistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1992 yılında kabul edilen Kırgızistan bayrağı, kırmızı ve sarı renklerinden oluşur. Kırmızı zemin, barışı, hoşgörüyü ve birlik beraberliği temsil eder. Bayrağın ortasında yer alan güneşteki 40 ışın, 40 Kırgız boyunun sembolüdür. Ülkenin 1952 - 1992 yılları arasında kullandığı bayrak ise kırmızı, mavi, beyaz renklerinden oluşuyordu.



Bayrağın sol kısmında Sovyetler Birliğinin simgesi olan ortak çekiç figürü yer alıyordu. 199.900 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Kırgızistan, başkent dışında 7 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin isimleri şöyledir: Oş, Talas, Celal Abad, Batken, Issık Göl, Narin ve Çuy. Ülkede tarım ve büyükbaş hayvancılık oldukça gelişmiştir. En fazla yetiştirilen tarım ürünlerinin başında pamuk, patates ve tütün geliyor. Ülke sanayisinin %80'lik kısmını, konfeksiyon, imalat ve gıda işleme sektörleri oluşturur. Kırgızistan, yer altı kaynakları bakımından da zengindir. Özellikle Mayshu bölgesinden çıkarılan altın ve uranyum, ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır. Altın dışında Kırgızistan'ın ihraç ettiği ürünler, petrol yağları, kurutulmuş meyve ve kuru baklagillerdir. Ülkenin en bilinen şehirleri Bişkek, Karakol, Tokmok, Çolpon Ata, Uzkend ve Talas'tır.



Kırgızistan Nerededir?



Ülke, 74 32 derece doğu boylamı ve 42 51 kuzey enleminde yer alıyor. Orta Asya'nın İsviçre'si olarak tanımlanan Kırgızistan, 4 ülke ile sınır komşusudur. Bu ülkeler Çin, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'dır. Denize kıyısı bulunmayan ülkede karasal iklim hakimdir. Rakım seviyesi 750 metre olan Kırgızistan'da yağmurdan çok kar yağışı görülür.



Kırgızistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Kırgızistan'ın nüfusu 6.524.195'tir. Yıllık nüfus artış oranı %1.69'dur. Nüfusun %60'ına yakınını Kırgızlardan oluşuyor. Ülkenin etnik nüfus dağılımında Özbekler, Ukraynalılar, Ruslar ve Almanlar yer almaktadır. Ülkede ortalama yaşam süresi 71 iken, okur yazarlık oranı %98.8'dir.



Kırgızistan'ın Başkenti Neresidir?



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tir. 1878 yılında kurulan kentte yaklaşık 875 bin kişi yaklaşıyor. Başkentin yüz ölçümü ise 127 kilometrekaredir. Zapadni Alameddi Tepesi, Han Tengri ve Pobeda dağlarının zirvesi, bu şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır. Kırgızistan'ın eğitim merkezi olan Bişkek'te yaklaşık 25 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin en bilinenleri, 30 Eylül 1995 tarihinde açılan Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi ve Orta Asya Amerikan Üniversitesidir. Bişkek'te kültür ve tarih turizmi de oldukça gelişmiştir. En çok turist çeken yerleri şunlardır: Ala Arça Milli Parkı, Burana Kulesi, Parfilov Parkı, Oş Pazarı, Konorchek Kanyonları ve Makhmud Kashkari Cami.



Oş, Kırgızistan'ın en büyük ve en kalabalık ikinci şehridir. 181 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan kentte yaklaşık 260 bin kişi yaşıyor. Tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanan Oş'un en fazla ziyaret edilen yerleri Süleyman Dağı Müzesi ve Kırgız Ata Milli Parkıdır.



Kırgızistan'ın Para Birimi Nedir?



Kırgızistan Somu, ülkenin resmi para birimidir. En büyük madeni para 10, en büyük banknot 5000 Som'dur.



Kırgızistan'da Konuşulan Diller



Ülkenin iki resmi dili vardır. Kırgızca ulusal ve devlet dili iken, Rusça, 2 milyon 600 bine yakın kişi tarafından konuşulur. Kırgızistan'da en fazla konuşulan azınlık dillerinden bir diğeri Özbekçedir. Özbekçeyi ana dili olarak konuşanların sayısı 770 binden fazladır. Almanca, İngilizce ve Fransızca, ülkede en fazla konuşulan Avrupa dilleri arasında yer alıyor.



Kırgızistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Kırgızistan arasında 3 saatlik fark bulunmaktadır. İki ülke arasındaki mesafe ise 4672 kilometredir.