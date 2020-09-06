Kiribati Hakkında Bilgiler; Kiribati Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kiribati Pasifik Okyanusunda yer alan bir ada ülkesidir. 1999 senesinde Birleşmiş milletlere üye olmuştur. Ülkenin nüfusunun yaklaşık Yüzde doksan kadarı Gilbert Adalarında yaşamaktadır. Ülkedeki en yüksek nokta deniz seviyesinin 80 metre yüksekliktedir. Ülkenin en önemli geçim kaynakları ise balıkçılık ve tarımdır. Kiribati bayrağı 1979 senesinde kabul edilmiştir. Bayrakta sıralı olarak mavi ve beyaz olmak üzere 6 dalga bulunmaktadır. Bu dalgalar ada ülkesinin çevresindeki okyanusu temsil eder. Dalgalar ile kesişmekte olan güneş ise gün doğumunu temsil eder.



Güneşin üzerinde olan ve Kiribati ülkesinin sembolü olan Fregat kuşu simgesi ise özgürlük ve gücü temsil eder. Kiribati ülkesi 1979 senesinde yıllarca Büyük Britanya’nın egemenliğinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kiribati bir tropikal ada ülkesidir. El değmemiş plajları ve oldukça güzel sahil şeridi ile çok dikkat çeken ülkelerden birisidir. Kirabati’de birçok gezilip görülecek yer bulunmaktadır. Bir tatil turizm yeri olan bu ülkenin ünlü plajları, adaları bulunur. Nefes kesici doğal güzelliği ile kalabalık olmaması ile sakin, huzurlu ve unutulmaz tatillerin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Türkiye’den Kiribati ülkesine ziyaret yapılabilmesi için vize gerekmektedir. Vize gerektiren ülkelerden biri olan Kiribati’den vize alınabilmesi için öncelikle konsolosluktan randevu alınmalıdır.



Kiribati Nerededir?



Kiribati Büyük Okyanusun ortasında bulunan bir takımada ülkesidir. Ülkenin ismi takımadalarına verilmiş bir İngilizce isim olan Gilbert Adalarından almaktadır. Kiribati’nin bir ada ülkesi olmasıyla hiçbir kara komşusu bulunmamaktadır. Marshall Adaları, Tuvalu, Solomon Adaları, Mikronezya ve Nauru dışında Yeni Zelanda’ya bağlı olan Cook Adaları, Tokelau ile Fransa’ya bağlı olan Fransız Polinezyası ile deniz sınır bulunan bir ülkedir. Ülke hem ekvatordan hem de 180. Boylamdan geçmektedir.



Kiribati Nüfusu Ne Kadardır?



Kiribati 2005 senesinde sayım yapılmasıyla 92,533 olarak belirlenmiştir. 2020 yılına kadar henüz yeni bir nüfus sayım bilgisi elde edilememiştir.



Kiribati’nin Başkenti Neresidir?



Kiribati’nin başkenti Güney Tarawa’dır. Kiribati’nin aynı zamanda en büyük yerleşim merkezidir. Tarawa isimli adanın güney kısmını oluşturan yerdir. 2010 senesinde ölçülen nüfusa göre 50,182 kişilik nüfusu olduğu belirlenmiştir. Kiribati ülkesinde yaşayan insanların yarısı başkentte yaşamaktadır. Tarawa’da Uluslararası bir havalimanı bulunmaktadır.



Kiribati’nin Para Birimi Nedir?





Kiribati ülkesinin resmi para birimi ise Avustralya Dolarıdır. Avustralya Doları Kiribati için resmi para birimidir. Avustralya Dolarının kısaltılmış hali ise AUD şeklindedir. Aynı zamanda Kiribati’nin kullandığı en küçük olan Avustralya Dolarının alt birimi ise Cent’tir. Bir Avustralya Doları ise, 100 Cent’te denktir.



Kiribati’nin Resmi Dili Nedir?



Kiribati ülkesi resmi dil olarak iki dil kullanmaktadır. Aslında en genel konuşulan dil İngilizcedir. Fakat yerel halk Kiribatice dilini de konuşmaktadır. Genel olarak Kiribati ülkesinde konuşulmakta olan iki dil olsa da en fazla İngilizce konuşulur.



Kiribati ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Dünya üzerinde bulunan ülkelerin çoğunluğunda tek bir saat dilimi bulunur. Fakat bazı ülkelerde iki ya da üç saat dilimi de bulunabilir. Kiribati ülkesinin saat dilimi de üç olan ülkelerden biridir. Kiribati ile Türkiye saatlerinin arasında tam olarak 9 saatlik fark bulunmaktadır. Kiribati ülkesinin saati, Türkiye saatinden tam olarak 9 saat daha ileridedir. Örneğin Türkiye’de günlerden 12 Ağustos Çarşamba saat 22:00 olduğunda, Kiribati’de günlerden 13 Ağustos Perşembe sabah saat 07:00 olmaktadır.