Kızıldağ Milli Parkı Isparta İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Kızıldağ Milli Parkı ardında Sultan Dağları bulunmaktadır. Burada pek çok piknik alanları, kamp alanları, çadır ve de konaklama alanları yer alan Kızıldağ Millî Parkı'nın yüksekliği de 1342 metredir.



Kızıldağ Milli Parkı Nerededir?



Kızıldağ Milli Parkı, ülkemizin en güzel köşesinde yer almaktadır. Bu Kızıldağ Milli Parkı Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Isparta ilinin, Şarkikaraağaç ilçesinde yer alan bu milli park ile ilçe merkezi uzaklığı 6 km mesafede olmaktadır.



Kızıldağ Milli Parkı’na Nasıl Gidilir?



Kızıldağ Milli Parkı Eğirdir’e yaklaşık olarak 91 km, Isparta’ya ise yaklaşık olarak 121 km uzaklıktadır. Isparta şehir merkezinden de Şarkikaraağaç otobüslerine binip önce ilçeye sonra da alana ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca buna ek olarak dileyen kişiler kendi özel araçları ile bu harika doğa manzarası bulunan Kızıldağ Milli Parkına gidebilme imkanı da olmaktadır.



Kızıldağ Milli Parkı Giriş Ücretleri



Kızıldağ Milli Parkı mevkiine araç ile giriş ücreti 8 TL olarak bilinmektedir. Çadır için ise de 100 TL ücret ödemek gereklidir. Ayrıca bungalov evlerde de kalma imkanı vardır. Bu nedenle oldukça uygun fiyatlara sahip olan bu Kızıldağ milli parkı çok fazla insan tarafından talep görmekte ve sürekli tatil yapılıp ziyaret edilmektedir.



Kızıldağ Milli Parkı Özellikleri



Günümüzde hemen hemen pek çok insan tarafından Kızıldağ Millî Parkı her sene ziyaret edilmektedir. Bu milli parkın yer aldığı alanda keşfedecek çok fazla nokta vardır. Bu noktalar arasında ülkenin uzun mağarası olan Pınargözü Mağarası vardır. Kızıldağ Millî Parkı, günümüzde flora bakımından oldukça zengin olup tıbbi ve de aromatik bitkiler burada yetişmektedir. Tilki, kurt, doğan, sincap, köpek, çakal, akbaba, şahin ve baykuş gibi hayvanlara ev sahipliği yapan bir milli park olmaktadır. 1993 yılında Kızıldağ Milli Park olarak ilan edilmiştir. Kızıldağ Milli Park'ında yer alan mavi sedir ağacı ormanların bol bol oksijen üretimi nedeni ile milli parkın çok temiz havası, ayrıca oksijen açısından da zengin olması akciğer, astım ve de solunum problemi olan kişilere de her daim için şifa kaynağıdır. Milli parka bu nedenden dolayı sağlık amaçlı da pek çok ziyaretçi akın akın gelmektedir.