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01.08.2020 - 09:07 |

Kolombiyalılar dışarıya maskesiz çıkmıyor

Kolombiya'da halk, yeni tip coronavirüs (Covid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Yoğun bakım ünitelerinin dolma noktasında olduğu başkent Bogota'da vatandaşlar virüsten korunmak için maske takarak sokağa çıkıyor.

Kolombiyalılar dışarıya maskesiz çıkmıyor

Latin Amerika, corona virüs salgınının bir süredir en çok etkilediği yer olma özelliği taşıyor. Başta Brezilya olmak üzere Peru, Kolombiya, Şili ve Bolivya salgında büyük can kayıpları yaşıyor. Kıtada corona virüs salgınının en çok etkilediği yerlerden biri de Latin Amerika'nın kuzeyinde yer alan Kolombiya.

Tüm dünyada 17.5 milyonu aşan corona virüs vakalarında Kolombiya'da bu sayı 296 bine ulaşmış durumda. Ülke genelinde corona virüs salgını nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 10.105. Durumun git gide kötüleşmesi nedeniyle özellikle başkent Bogota gibi büyük şehirlerde Kolombiyalılar artık sokağa maskeyle çıkmaya başladı.

Kolombiyalılar dışarıya maskesiz çıkmıyor

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