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25.09.2020 - 23:11 |

Kozak Yaylası İzmir İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Gür ormanlık alanları ile Kozak Yaylası muhteşem bir doğal güzellik sunan en özel yerlerden biridir. Aynı zamanda buluşuruz bucaksız bir brokoli ormanı şeklinde de ifade etmek mümkün. Özellikle fıstık çam ormanlarıyla öne çıkan Yayla, mutlaka ziyaret edilmesi gereken en güzel yaylalar içerisinde yer alıyor. Peki, Kozak Yaylası İzmir ilinde nerededir ve nasıl gidilir? Rakım bilgileri ve özellikleri.

Kozak Yaylası İzmir İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Türkiye'nin en ilgi çeken yaylaları arasında yer alan Kozak Yaylası, yerleşim alanlarına yakın olması ile beraber doğal güzellikleri ile sakin bir ziyaret olanağı tanıyor. Doğada vakit geçirmek için muhteşem bir fırsatı sunan Kozak Yaylası, her sene yoğun yerli ve yabancı turist akınına uğramaktadır.

Kozak Yaylası İzmir İlinde Nerededir?

Kozak Yaylası bir kısmı Balıkesir'de bir kısmı ise İzmir'de yer alan en özel alanlardan biridir. Ancak daha çok İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan bir yayla olarak öne çıkıyor. Hem Balıkesir üzerinden hem de İzmir vasıtasıyla farklı ulaşım yolları eşliğinde Kozak yaylasına gelmek mümkün.

Kozak Yaylası İzmir İlinde Nasıl Gidilir?

İzmir üzerinden Kozak Yaylası için Bergama'ya 40 dakika içerisinde şahsi araçla ulaşım sağlamak mümkün. Yine yakın bir süre içerisinde Ayvalık üzerinden de Kozak Yaylası ziyaret edilebilir. Ancak ulaşım zenginliği açısından İzmir’den Bergama'ya geçerek Kozak Yaylası'na daha kolay gidilebilir. Aynı zamanda Bergama üzerinden toplu taşıma araçlarını kullanabilir ya da taksi vasıtasıyla geçiş yapabilirsiniz.

Kozak Yaylası Rakım Bilgileri

Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 500 ila 1000 metre arasındaki yüksekliği ile beraber, Kozak Yaylası muhteşem bir manzaraya şahitlik ettiriyor. Ege bölgesinin sıcak noktalarında olduğu için yaz ve kış aylarında bulunduğu rakıma göre rahatlıkla ziyaret gerçekleştirmek mümkün.

Kozak Yaylası Özellikleri

Adını çam kozalağından alan Kozak Yaylası, Madra Dağı'nın eteklerinde bulunan harika yerlerden biridir. Fıstık çamı ile dolu olan orman oldukça yoğun ve gür bir çeşitlilik sunuyor. Yani doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için bol oksijenli bir alan olarak Kozak Yaylası öne çıkmaktadır. Serpme kahvaltı ile beraber farklı öğünle yemek kültürünü de denemek amaçlı pek çok özel restoran yer almaktadır.

Ayrıca bölgeye bağlı farklı köyler ile harika bir ziyaret gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Düzlük alanı ile beraber muhteşem bir ormanlık yapı sunduğu için, kamp kurmak için en ideal yerlerden biri olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Dağın eteklerinde çıplak gözle harika bir manzara sunan Kozak Yaylası, mutlaka gelip görülmesi gereken doğal güzellikler içerisinde yer alıyor.

 

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