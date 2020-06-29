29.06.2020 - 14:15 |
Kraliçe Elizabeth'in şatosundan uyarı
İngiltere Kraliçesi Elizabethin İskoçyadaki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şatodan 30 metre ileride giderin sözlerini içeren ilan asıldı.
İngiltere Kraliçesi Elizabethin İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şatodan 30 metre ileride giderin sözlerini içeren ilan asıldı.