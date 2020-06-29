MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Kraliçe Elizabeth'in şatosundan uyarı
ABONE OL
29.06.2020 - 14:15 |

Kraliçe Elizabeth'in şatosundan uyarı

İngiltere Kraliçesi Elizabethin İskoçyadaki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle  "İhtiyacınızı, Şatodan 30 metre ileride giderin sözlerini içeren ilan asıldı.

Kraliçe Elizabeth'in şatosundan uyarı

İngiltere Kraliçesi Elizabethin İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şatodan 30 metre ileride giderin sözlerini içeren ilan asıldı.

Kraliçe Elizabethin şatosundan uyarı

 

Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımıUsta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar, evliliklerinde 50 yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümü için paylaşım yapan Özyağcılar, takipçilerini güldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

Sıradaki Haber