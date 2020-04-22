Küba Nerede? Küba'ya Nasıl Gidilir? (2020)

Yerel dansları, rengarenk evleri ve antika arabaları ile masalsı bir ada olan Küba'nın yeri ve ulaşımı sanıldığından daha kolaydır.

Küba Nerede?

Küba, Amerika Kıtası'nda, Karayipler bölgesinde bulunmakta olan bir ülkedir. ABD'nin Florida eyaletinin Güneyinde ve Meksika körfezi girişinde bulunur. ABD'ye 180 km. uzaklıktadır. Ayrıca Meksika Körfezinin de girişinde yer almaktadır.

Küba'ya Nasıl Gidilir?

Turkuaz renginde, ucu bucağı olmayan kumsalları ile dikkat çeken Küba'ya, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile direk gidiş sağlanabilir.

Yaklaşık 13 saat süren uçuşlar sonucunda, Küba'nın başkenti olan Havana'ya direk iniş yapılabilir. Che efsanesi ile dikkatleri üzerine çeken Küba'ya, Madrid, Paris ve Amsterdam'dan da aktarmalı gidiş yapmak mümkündür. Transferler ile birlikte yaklaşık 20 saatte Küba'ya varılır.

Gidiş için mutlaka Küba vizesi alınmalıdır. Küba'ya gitmek için en iyi aylar Mart ve Nisan aylarıdır. Tropik iklimden ötürü Haziran ve Eylül ayları arasında şiddetli yağışlar olmaktadır. 2016 Aralık ayından itibaren Küba'ya THY direkt uçuşlar başlatmıştır. Dönüş için ise, Venezuela Karakas'a uğranıldıktan sonra İstanbul'a devam ediliyor. Ayrıca aktarmalı uçuşlar için, British Airways, Air France, Aeroflot gibi firmalar da tercih edilebilir.