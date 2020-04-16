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16.04.2020 - 16:28 |

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal müzesine büyük ilgi

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de müzeler kapalı. Ancak bu süreçte pek çok müze online olarak ziyarete açılmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeler de sanal tur yapabileceğiniz müzeler arasında yer alıyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre de müzelere yoğun ilgi var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal müzesine büyük ilgi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan müzelere sanal tur erişimi başladı. Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzelerde gerçekleştirilebilecek olan bu sanal turlara şimdiden yoğun ilgi var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre sanal tur kapsamında müzeleri ziyaret eden kişi sayısı şöyle:

Göbeklitepe Ören Yeri: 255.150 ziyaret

Kurtuluş Savaşı Müzesi: 140.925 ziyaret

Efes Müzesi: 102.999 ziyaret

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: 96.340 ziyaret

Sanal müze ziyareti için tıklayın

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