Kümbet Yaylası Giresun İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Kümbet Yaylası tertemiz havası ve doğal güzellikleri sebebi ile insanların çokça tercih ettikleri yaylalardan biridir. Burada vakit geçirdiğiniz de yeşilin her tonuna ve doğal güzelliklere hayran kalırsınız.



Kümbet Yaylası Nerededir?



Kümbet Yaylası Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde bulunan Giresun ilinde yer alır. Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan bu yayla Kümbet Köyünde bulunmaktadır.



Kümbet Yaylasına Nasıl Gidilir?



Kümbet yaylasına gidebilecek iki farklı yol vardır. İlki Giresun-Dereli-Güdül yoludur. Bu yol yaklaşık 60 km'dir. yolun 41 km’si asfalttır geri kalan kısmı ise stabilize bir yoldur. Bu yoldan yaylalara minibüsler de gitmektedir.



İkinci yol ise Dereli kasabası takip edilerek Şebinkarahisar yoluna çıkılır. Buradan İkisu ve Uzundere köyleri geçilerek yaylaya ulaşmak mümkündür. Ancak bu yol ilk yola göre oldukça uzundur 92 km'dir. Genellikle özel araç ile gelenler bu yolu tercih etmektedir.



Kümbet Yaylası Rakım Bilgileri



Giresun ilinin Dereli ilçesinde bulunan bu yaylanın rakımı yaklaşık 1750 metredir. Bu yayla Kümbet köylüleri ile Uzundere köylülerinin kullanmış olduğu ve yılın belli mevsimlerinde gittikleri bir yerleşim yeridir.



Yaylanın muhteşem bir orman örtüsü vardır. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler de bu yaylada konaklamayı tercih etmektedir. Kümbet Yaylası yerel halk tarafından Osmanlı Devleti zamanından beri kullanılan bir geçici yerleşim yeridir. Kümbet Yaylası Karadeniz de bulunan diğer 19 yayla ile birlikte turizm alanı ilan edilmiştir.



Kümbet Yaylası Özellikleri



Yaylada market, fırın gibi hizmetler vardır. Bunun yanında eğer mangal yakmayı düşünüyorsanız etinizi kasaptan aldığınız zaman geri iade etmek koşulu ile size mangal malzemeleri de verilmektedir.



Buraya geldiğiniz zaman yerel halkın hazırlamış olduğu doğal ürünlerden satın alma şansınız da vardır. Yayla içerisinde turizm ihtiyaçlarını karşılayan 78 adet işletme de bulunmaktadır.



Turistlerin burada en çok satın aldıkları ürünler yöre halkının kendi elleri ile yetiştirmiş oldukları doğal sebze ve meyvelerdir. Buranın muhteşem doğa havası eşliğinde güzel yürüyüşler de yapabilirsiniz.



Burada bulunan otellerde konaklama imkanınız vardır. Bunun yanında yayla doğasına uygun olan evleri de kiralayarak kalabilirsiniz. Kümbet Yaylasında her sene Temmuz ayında şenlikler de yapılmaktadır. Burada şenlik ateşi yakılarak toplu bir şekilde horon oynanmaktadır. Bunun yanında yerel sanatçıların konserlerini de dinleyebilirsiniz.