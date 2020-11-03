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03.11.2020 - 10:04 |

Küre Dağları'nda sonbaharın güzelliği

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı.

Küre Dağları'nda sonbaharın güzelliği

2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, mayıs ayında da 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü.

Küre Dağlarında sonbaharın güzelliği

Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Ziyaretçiler, Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak, doğanın keyfini çıkarıyor. Sonbaharın en güzel renklerini içinde barındıran milli parkta, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nda manzaralar herkesi mest ediyor. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Küre Dağları Milli Parkı dron ile havadan görüntülendi.  

Küre Dağlarında sonbaharın güzelliği

 

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