Kütahya Kalesi Kütahya'nın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Kütahya Kalesi, halk arasında hisar olarak adlandırılır. Şehre hâkim bir tepede bulunuyor. Beşgen ve yüzüğe benzer bir yapısı bulunuyor. Yukarı ve aşağı kale ile iç kısım denilen üç bölümden oluşuyor. Yukarı kale Bizans döneminde yapılan, aşağı kale de Osmanlı döneminde su ihtiyacı için yapılan olanıdır.

Kütahya Kalesi Nerededir?

Kütahya Kalesi, Ege Bölgesinde bulunan Kütahya ili merkezinde bulunuyor. Kent merkezinde Maruf Mahallesinde bulunuyor. Şehir merkezine 3 km uzaklıktadır.

Kütahya Kalesi Nasıl Gidilir?

Kütahya Kalesine şehir merkezinden kalkan toplu taşıma araçları bulunmuyor. Buraya özel aracınızla veya araç kiralayarak gidebilirsiniz. Özel aracınızla gitmek istiyorsanız Sultan Bağı Caddesini ve Kütahya Kalesi tabelasını takip etmeniz yeterlidir.

Kütahya Kalesi Hakkında Bilgiler

Kale, şehre hâkim yüksek bir kaya üzerine beşgen şekilde yapılmıştır. Havadan bakıldığında yüzük görünümündedir. Şato olarak yapılmasına rağmen daha sonra etrafı burçlarla çift katman olarak çevrilmiştir. Kalenin etrafında hendekler bulunmuyor. Bunun yerine burçların alt tarafları uçurumdur.

Kale Bizanslılar tarafından yapılmış, daha sonra sırasıyla Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlı Devleti tarafından kullanılmış. Her medeniyet kendi izlerini bırakarak kalenin gelişmesini sağlamış. Kalenin kuzeydoğusunda Germiyanoğullarının yaptırdığı Kale-i Bâlâ Camii, ve bir çeşme bulunuyor.

Osmanlı döneminde kale tımarlı askerlere tahsis edilmiş. Ayrıca kalenin içinde bir hapishane bulunuyor. Kütahya ve çevresinde yakalanan suçlular burada hapis yatırılırmış. Kalenin güneydoğu ve kuzeydoğusunda birer top bulunuyor. Bu toplar Ramazan ayında kullanılıyorlar.

Kale 72 adet burcuyla ve 3 bin metrelik alanıyla Türkiye’nin üçüncü büyük kalesidir. Fatih, zamanında kalenin aşağı tarafında bir kayanın altında çıkan pınarın kale içine alınması için “Aşağı Hisar” adında yeni bir kale yapılmıştır.

Kütahya Kalesi Tarihi

Kale, 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından önce şato olarak yapılmıştır. Şatonun etrafı burçlarla ve surlarla çevrilmiş. Etrafının yalçın kaya ve uçurumlarla çevrili olması savunma amaçlı yapıldığını gösteriyor.

Bizans döneminden sonra, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlı devleti kaleyi kullanmışlardır. Germiyanlar 1377’de Yukarı Kale denilen yerde bir mescit ve çeşme yapmışlardır.

Kale, Osmanlı hakimiyetine girince de Fatih, Aşağı Hisar olarak adlandırılan bir kalecik ve bir mescit yaptırmıştır.

Kütahya Kalesi Giriş Ücreti

Kütahya Kalesine ziyaretler ücretsizdir. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Kale içinde 360 derece dönen bir gazino bulunuyor. Burada yemek yiyebilir, manzarayı izleyebilirsiniz. İsterseniz kale etrafındaki piknik alanlarında piknik yapabilirsiniz.