Liberya Hakkında Bilgiler; Liberya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Liberya bayrağı günümüzdeki hali ile ilk kez 26 Temmuz 1847 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Liberya bayrağı 6 adet kırmızı ve 5 adet beyaz şeritten oluşmaktadır. Mavi renkte bir karenin içerisinde ise beş köşeli yıldız yer almaktadır. Bayrakta toplamda 11 adet yatay çizgi bulunmaktadır. Bunun anlamı ise ülkenin bağımsızlık bildirgesine imza atan 11 kişiyi sembolize etmektedir. Bayraktaki kırmızı renk cesareti beyaz renk ise yüksek morali ifade eder.



Liberya Nerededir?



Liberya ülkesi Batı Afrika'da yer almaktadır. Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Liberya ülkesi Fildişi sahili ile Sierra Leone arasında yer almaktadır. 1822 yılında Amerika Bileşik Devletlerinde serbest bırakılmış olan köleler tarafından Latince sözcük olan liber sözcüğü baz alınarak kurulmuştur.



Liberya ülkesinin yüzey şekilleri oldukça karmaşıktır. Yaklaşık olarak 560 kilometreyi bulan kumlu ve alçak kıyı şeridi sırasında bataklık ve lagünler yer olmaktadır. Hafif engebeli tepeler ise yerlerini dar bir ormana bırakmaktadır.



Ülkenin dağlık bölgeden doğan Moro ve Mano ırmakları güneybatı tarafında yer alan Atlas okyanusuna dökülmektedir. Cavalla Nehrinin bir bölümü ulaşıma elverişli olmaktadır. İklimi ise kıyı bölgelerinde yıl boyunca nemli ve sıcaktır. Mayıs ayından Ekim ayına kadar yağış mevsimi, kasımdan nisana kadar ise kurak mevsimi yaşanır. Aralık ayında ise Sahra'dan kıyıya doğru esen tozlu ve kuru çöl rüzgarları iklimde etkili olmaktadır.



Liberya'nın Nüfusu Ne Kadar?



Liberya Afrika'da sömürge görmemiş tek ülkesi ve bu kıtanın en eski cumhuriyeti olmaktadır. Ülkenin nüfusu Liberyalılar ve kabile halkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kabile halkı köy ve ormanlarda yaşamaktadır. Liberyalılar ise yaşam standartları bakımından daha yüksek konumdadır. Ülkenin yüz ölçümü 111,369 kilometre karedir. Bunun yüzde 13,514 kısımlık alanı ise sudan oluşmaktadır.



Kuzey batısında Sierra Leone, kuzeyinde Gine ve doğusunda Fildişi sahilleri yer alan Liberya Cumhuriyeti ülkesinin 2020 yılı tahmini nüfusu 4.819 milyon olarak bilinmektedir.



Liberya'nın Başkenti Neresidir?



Liberya ülkesinde 15 farklı eyalet bulunmaktadır. Bunlar; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grans Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River Gee ve Sinoe eyaletleridir. Ülkenin başkenti Monravia eyaletidir. Aynı zamanda ülkenin başkenti olan Monrovia ülkenin en önemli şehridir.



Liberya'nın Para Birimi Nedir?



Liberya ülkesinin para birimi Liberya Dolarıdır. 1943 yılından itibaren Liberya'da remi olarak kullanılan para birimi olmaktadır. Aynı zamanda 1847 ile 1907 yılları arasında da ülkenin para birimi olarak kullanılmakta idi. Diğer dolar türünden ayırt edilebilmesi için L$ veya LD$ şeklinde simgelenmektedir.



Liberya'nın Resmi Dili Nedir?



Her ülkenin ülke sınırları içerisinde konuşulan bir resmi dili bulunmaktadır. Bazı ülkelerin kendilerine özgü dilleri bulunur iken bazı ülkelerin dilleri İngilizce olmaktadır. Liberya ülkesinin resmi dili ise İngilizcedir. Fakat İngilizce dilinin yanında 20 etnik grubun farklı filleri de konuşulmaktadır.



Türkiye İle Liberya Arasında Saat Farkı Nedir?



Ülkelerin bulundukları coğrafi konumlarından dolayı bazı ülkeler arasında yerel saat farkı oluşmaktadır. Liberya ile Ülkemiz arasında da saat farkı bulunmaktadır. Liberya ile Türkiye saati arasında -3 saat farkı bulunmaktadır.