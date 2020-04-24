Libya Nerede? Libya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Ülkelerin jeopolitik konumları birbirlerinden farklıdır. Bu sebeple farklı yüz ölçümü ve farklı iklimlere sahiplerdir. Libya ise Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındadır.



Libya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında bulunan Libya konumu gereği bu bölgede var olan önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Kuzey Afrika ülkesi olan Libya'nın 6 adet komşusu bulunmaktadır. Bunlar Tunus, Cezayir, Nijer, Çad, Sudan ve Mısır ülkeleridir. Ayrıca Libya Akdeniz'e en uzun sınırı olan ülkelerden birisidir. Libya halkı genellikle Arapça konuşmaktadır. Bir kısmı ise Berberice dilini kullanmaktadır.



Libya ülkesinde ülkenin yerel para birimi olan Libya Dinar'ı kullanılmaktadır. Libya ismi ise eski Mısırlıların Nil'in batısında yaşayan Berberiler için söyledikleri Lebu sözcüğünden gelir.



Kuzey Afrika'da yer alan Libya ülkesi Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir. Dünyada bakıldığında ise dünyanın 16. büyük ülkesidir. Ülkede yer sahiller ve arkeolojik alanlar en çok gezilen yerler arasındadır. Dünyada en iyi korunmuş olan Roma arkeolojik sitelerinden birisi olan LeptisMagna ise burada bulunmaktadır.



Ülkenin başkenti Trablus'tur. Burada birçok müze ve arşivler bulunmaktadır. Ayrıca Devlet kütüphanesi, Etnografya müzesi, arkeoloji müzesi, ulusal arşiv, epigrafi müzesi, İslam müzesi ve ''The Red Castle Museum'' burada bulunmaktadır. 'The Red Castle Museum'' UNESCO desteği ile kurulmuş olan bir müzedir.



Yerli Libyalılar Araplar, Berberiler ve küçük Tebou ve Tuareg kabilelerden oluşmaktadırlar. Tebou ve Tuareg kabileleri Ülkenin Güneyinde bulunmaktadır. Libya kültürel açıdan Maghrebian komşu devletlerine benzer. Sanatsal açıdan sadece birkaç tane tiyatro ve sanat galerisi bulunmaktadır.