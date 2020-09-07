Litvanya Hakkında Bilgiler; Litvanya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Litvanya bayrağı üç yatay şerit ve üç renkten oluşur. Litvanyalıların ulusal rengi olan sarı, bayrağın en üst kısmında yer alır. Yeşil renk ülkenin ormanlarını ve tabiatını simgeler. Kırmızı rengi ise Litvanya'nın bağımsızlığı için hayatını kaybeden Litvanyalı askerleri temsil eder. Sovyetler Birliğine bağlı olduğu dönemde (1953 - 1988) ülkenin bayrağı kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinden oluşuyordu. Bayrağın sol üst kısmında ise orak çekiç figürü yer alıyordu. Baltık ülkesinin ulusal sloganı ise 'Tautos Jega Vienybeje'yani 'Milletimizin Gücü Birliğinde Yatar'dır. Dr. Vincas Kudirka tarafından yazılan 'Tautiska Giesme' 1919 yılında milli marş olarak kabul edilmiştir. 65.300 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip olan ülkenin en büyük şehirleri arasında, Vilnius, Trakai, Palanga ve Kaunas yer alıyor.



Litvanya Nerededir?



Baltık Denizinin güneyinde bulunan Litvanya, güneyde Polonya ile sınır komşusudur. Kuzeyinde Letonya ve güneydoğusunda Belarus bulunan ülkenin denizaşırı komşusu ise İsveç'tir. Litvanya Cumhuriyeti, 1992 yılında kurulan Baltık Denizi Devletleri Konseyine üyedir. Diğer Baltık Devletleri dışında İskandinav ülkeleri (İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İzlanda), Almanya ve Rusya da bu konseye üyedir. Konseyin kurulma amacı ise Baltık Denizinde ticari faaliyetleri düzenlemek ve konseye üye ülkeler arasında iş birliği sağlamaktır.



Litvanya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Litvanya'nın güncel nüfusu 2.722.289'dur. Bu rakamlar resmi değil tahminidir. Ülkedeki nüfusun %80'inden fazlasını Litvanyalılar oluşturur. Etnik nüfus dağılımında ise Ruslar, Lehler, Tatarlar, Almanlar ve Ukraynalılar yer alıyor. Ülkenin yaş ortalaması erkeklerde 67, kadınlarda ise 76-77 civarındadır. Açıklanan son verilere göre, Litvanya Cumhuriyetinde ortalama yaşam süresi 74,1'dir.



Litvanya'nın Başkenti Neresidir?



Litvanya'nın başkenti aynı zamanda en büyük şehri olan Vilnius'tur. Şehirde 'Vilnius Üniversitesi' ve 'Gediminias Teknik Üniversitesi' olmak üzere iki büyük eğitim kurumu bulunuyor. 1500'ün üzerinde tarihi esere ev sahipliği yapan şehir, 2009 yılında Avrupa'nın kültür başkenti seçilmiştir. En önemli tarihi yerleri arasında Büyük Dük Sarayı, Gedimias Kalesi, Aziz Anne Kilisesi ve Aziz Peter - Aziz Paul Kilisesi yer alır. Litvanya'nın en çok turist çeken şehri olan Vilnius'ta imalat, sanayi, kimya ve ilaç sektörü de gelişmiştir.



350 bine yakın nüfusa sahip olan Kaunas, Litvanya'nın en büyük ikinci şehridir. 8.089 kilometrekarelik metropol bölgesine sahip olan kentte onlarca tarihi sinagog ve müze bulunuyor. Ülkenin en büyük şehri ise aynı zamanda tek liman kenti olan Klaipeda'dır. Şehrin 1945 yılından önceki adı ise Memel'dir. Antik Kenti ve Tiyatro Meydanı ile ünlü şehrin toplam nüfusu ise 245.000'e yakındır.

Litvanya'nın diğer büyük şehirler şunlardır: Alytus, Joneva, Utena, Siaulial ve Plunge.

Litvanya'nın Para Birimi Nedir?



Litvanya'da 2014 yılına kadar Litvanya Lirası (LTL) kullanılıyordu. Ülke 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen 10 yıl sonra Euro'ya geçmiştir.



Litvanya'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Litvancadır. Litvanca 1918 yılında resmi dil olarak kabul edilmiştir. Kozmpolit bir yapıya sahip olan Baltık ülkesinde İngilizce, Almanca, Rusça ve Lehçe de konuşulan diller arasında yer alıyor. Litvanya'da yabancı dil bilenlerin sayısı %65'in üstündedir. En çok konuşulan yabancı diller ise İngilizce ve Rusçadır.



Litvanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Litvanya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.