30.06.2020 - 18:26 |
Litvanyalılar başkent Vilnius'ta güneşin tadını çıkardı
Baltık ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sulak alanlarda bulunan plajlar sıcak havaların da etkisiyle şehir sakinleriyle doldu. Pandemi sürecinde pek çok kısıtlamanın yürürlükte olduğu ve son dönemde normalleşme adımları atmaya başlayan Litvanya'da insanlar güneşin tadını çıkardı.
Litvanya, Avrupa'da corona virüs salgınından nispeten daha az etkilenen ülkelerden biri oldu. Bugüne kadar 1817 vakanın tespit edildiği ülkede toplamda 78 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Salgın sürecinde son günlerde can kaybının yaşanmadığı ülkede bir yandan da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor.
Başkent Vinius'ta bulunan sulak alanlardaki plajlar, sıcak havanın da etkisiyle şehir sakinlerinin akınına uğradı. Güzel havanın tadını çıkarmaya çalışan Vilniuslular yıl boyunca sınırlı sayıda görebildikleri güneşin tadını çıkardı.
Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.