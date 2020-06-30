Litvanyalılar başkent Vilnius'ta güneşin tadını çıkardı

Litvanya, Avrupa'da corona virüs salgınından nispeten daha az etkilenen ülkelerden biri oldu. Bugüne kadar 1817 vakanın tespit edildiği ülkede toplamda 78 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Salgın sürecinde son günlerde can kaybının yaşanmadığı ülkede bir yandan da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor.

Başkent Vinius'ta bulunan sulak alanlardaki plajlar, sıcak havanın da etkisiyle şehir sakinlerinin akınına uğradı. Güzel havanın tadını çıkarmaya çalışan Vilniuslular yıl boyunca sınırlı sayıda görebildikleri güneşin tadını çıkardı.