Ljubljana'nın simgesi Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Başkent Ljubljana'nın önemli sembolleri arasında yer alan üç tarihi köprüye Türk bayrağının renklerinin yansıtıldı ve Türkiye'ye bu şekilde destek mesajı gönderildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinde de yarın sabah bir anma programı düzenleneceği ayrıca Sloven basınına da FETÖ ile mücadele hakkında basın bildirisi gönderildiği belirtildi.