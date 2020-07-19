Lüks otellerden güvenli turizm için ek tedbirler

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yeni sezona sağlıklı ve güvenli bir tatil deneyimi prensibi ile hazırlandı. Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, aldıkları önlemleri anlattı. Pandemi sonrasında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve misafirlerine güven içinde geçirecekleri bir tatil yaşatmayı ilk sıraya alan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum yönetimi, bağlı oldukları İsviçre merkezli Hapimag markasının tüm pandemi sonrası hijyen ve sağlık tedbirlerini Bodrum’daki tesislerinde de uygulamaya aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye ve kararlarıyla da yeni sezona hazırlandı. Sezon hazırlıklarının ilk aşaması olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, personelinin iş sağlığı ve güvenliği sağlandı.

Otel çalışanlarına sürekli eğitim

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da en önemli ve değerli olanın personelleri olduğunu belirten Kerem Demirkol, aldıkları tedbirleri şöyle anlattı: “Tüm ekip arkadaşlarımıza işyeri hekimimizin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız düzenli olarak hijyen kuralları ve güncel servis standartları eğitimi veriyor. Personelimizin sağlığı da düzenli kontrol ediliyor. Çalışanlarımızın konakladığı lojmanlarda hijyen tedbirleri ve sıklığı en üst seviyeye çıkarıldı. Personelimizin yemekhane ve soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe başta olmak üzere gerekli önlemler alındı. Personel üniformaları her gün kendi çamaşırhanemizde uygun şartlarda yıkanıp ütüleniyor. Çalışanlarımıza en doğal ve taze ürünlerle, yeterli ve dengeli beslenmeleri için özel menü hazırlanıyor.

Personel servislerimiz de yine hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde veriliyor. Servis personelinin ateş ölçümleri yapılıyor, el dezenfektanı ve maske temin ediliyor. Öksürük, ateş ya da nefes zorluğu gibi şikayetleri oluşursa kişi derhal izne ayrılacak. En yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilip kontrolleri sağlanacak.”

Özel hijyen uygulamaları

Tedbirlerin Hapimag’a atılan ilk adımdan itibaren başladığının altını çizen Demirkol, el dezenfektanı, hijyen paspası ve kişisel koruyucu malzemeleri (maske, eldiven) yeterli miktarda temin ettiklerini de sözlerine ekledi. Tüm misafirlere sağlıklı ve konforlu bir tatil geçirmeleri için uygulanan Covid-19 kuralları ile ilgili kısa bilgiler verildiğini de belirten Demirkol, sosyal mesafe kurallının birinci öncelikleri olduğunu, ödemeler sırasında dahi minimum temas olacağını, kredi kartlı ödemelerde de hijyen tedbirleri alındığını vurguladı. Ayrıca oda kartlarından kalemlere kadar tekrar kullanılması söz konusu olan malzemelerin her kullanım sonrası özel alanlarda dezenfeksiyon yapılıp 24 saat bekletildikten sonra tekrar kullanıma sunulduğunu açıkladı.





Temiz hava ile iklimlendirme

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da alınan tedbirler kapsamında lobi alanı, tuvaletler ve lavabolar, restoranlar, barlar, toplantı salonları gibi ortak alanlar düzenli ve sık olarak dezenfekte ediliyor. Tüm hizmet alanları uzman ve deneyimli yöneticiler tarafından hijyen konusunda ekstra olarak denetleniyor. Kerem Demirkol, tesisle ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti: “Tüm alanlar kullanım sıklığına göre yüzey dezenfektanı ya da pulverize dezenfeksiyon ekipmanları ile temizleniyor.

Klima tavalarında lejyonella’ya karşı dezenfektan tabletler kullanılıyor. Sistemler yüzde yüz dış kaynaklı taze hava emiş sistemi ile çalışıyor ve filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. Genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi korumak için işaretlemeler yapıldı. Oturma grupları da konuklarımızın sosyal mesafelerini korumasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.”

Özel temizlik ekipmanları

Tüm odaların uygun dezenfektanlarla temizlendiğini ve personelin her oda değişiminde kişisel koruma ekipmanlarını değiştirdiğini belirten Demirkol, odaların en az 1 saat havalandırıldıktan sonra pulverize dezenfeksiyon ekipmanlarıyla kullanımına hazır hale getirildiğini anlattı. “Tüm zeminler, tutma alanları ve odalarda en fazla temas edilen malzemeler (kumanda, kapı kolları, lamba anahtarları, musluk başları vb.) uygun dezenfektanlarla temizleniyor” diyen Demirkol, kullanılan tüm tekstil ürünlerinin de dezenfektan bazlı deterjanlarla gerekli ısıda yıkandığının altınız çizdi. Buklet malzemeleri ve kozmetik ürünlerin tek kullanımlık olduğunu da sözlerine ekledi.

Bazı yerler kapalı kalacak

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da tatilin en keyifli noktası plajlar ve havuzlar da ilgili bakanlıkların yönergeleri doğrultusunda yeni normale göre hazırlandı. Koy, plaj ve havuz kenarlarında şezlong sayısı azaltıldı.Tüm şezlonglar sezon açılışıyla birlikte sıklıkla dezenfekte edilecek. Havuz kullanımlarında kişi sayıları kontrol altında tutulacak. Havuz bakımları uzman personel tarafından uluslararası standartlara göre otomatik dozajlama sistemiyle yapılmaya devam edecek. Ancak tesis içi ulaşımı sağlayan araçlar kullanıma kapalı olacak. Vale hizmeti de yine tedbirler kapsamında bir süre verilmeyecek. Ayrıca Knidos Sağlık ve Güzellik Merkezi kapalı kapalı olacak. SPA hizmeti de bir süre daha sağlanmayacak. Yalnızca belirlenen açık alanlarda, önceden rezervasyon yapmak koşulu ile masaj hizmeti sağlanacak.



Yeni sezonda tesiste çocuk kulübü ve gençlik kulübü ile çocuk havuzları kullanım dışı olacak. Su sporları ve grup aktiviteleri en fazla 3-4 kişi ile sınırlandırılacak. Kullanılan malzeme ve aletler belirli periyotlarda dezenfekte edilecek ve tüm spor alanlarında el dezenfektanı kullanılacak.