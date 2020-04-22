Maldivler Nerede? Maldivler'e Nasıl Gidilir?

Maldivler muhteşem doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle yeşilliği eşliğinde harika bir tatil cennetidir. Bölge her sene dünyanın birçok değişik ülkesinden turist akınına uğramaktadır. Aynı şekilde Türkiye'den de Maldivler'e ulaşım imkanı bulunmakta ve İnsanlar özellikle yaz aylarında uğramaktadır.

Maldivler Nerede?

Hindistan'ın güneyinde yer alan Maldivler, Sri Lanka’nın ise yaklaşık olarak 750 kilometre güneybatısında bulunmaktadır. Özellikle yaklaşık 350 kadar adadan oluşan bölgenin 200 tanesinde Maldiv yerli halkı yaşamaktadır.

Gür adaları ve tropikal bitki örtüsü ile beraber yaz turizmi için tam bir cennettir. Konum itibarıyla mevsim açısından yılın büyük bir çoğunluğunda hatta neredeyse tamamında yaz olduğunu söylemek mümkün.

Maldivler'e Nasıl Gidilir?

Hint Okyanusu’nda yer alan Maldivler’i Türkiye'den hava yolları aracılığı ile ulaşım sağlanabilmektedir. Tarifeli seferler haftanın 5 günü boyunca düzenli olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda Dubai Aktarmalı olarak haftanın 7 günü yine ulaşım sağlamak mümkün.

Doha aktarmalı olarak ise haftanın dört günü Maldivler’e erişim imkanı sağlanmaktadır. Genel olarak Türkiye'den Türk Hava Yolları ile beraber doğrudan gidiş daha çok tercih edilmektedir. Yaz aylarının vazgeçilmez tatil cennetleri arasında yer alan Maldivler’e, İstanbul merkezli olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.