Manastır Vadisi projesine destek

Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde bulunan Manastır Vadisinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB), Ürgüp Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mustafapaşa Köyü Muhtarlığı ve Mustafapaşa Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği ortaklığında gerçekleştirmesi planlanan proje, Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek, 6 milyon TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında Manastır Vadisindeki Aya Nikola, Aziz Tefanos, Aziz Teologos, Aya Varvara ve Aziz Yuannis Prodromos kiliseleri ile yeraltı şehri ve manastır aşevi restore edilerek, turizme kazandırılacak. Restorasyon çalışmalarına ek olarak mübadeleden önce iplik dokuma atölyesi olarak kullanılan bina yeniden inşa edilecek.