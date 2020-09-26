Marmaris Milli Parkı Muğla İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin buluşma noktası olarak öne çıkan Marmaris, özellikle yaz tatilinin odak noktalarından biridir. Ayrıca hem doğal güzellikleri hem de tarihi açısından Marmaris Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken en özel doğal alanlardan biridir.



Marmaris Milli Parkı Muğla İlinde Nerededir?



Adından da anlaşılacağı üzere Marmaris Milli Parkı Muğla ilinin sınırları içerisindeki Marmaris ilçesinde yer alır. Muğla ilinden yaklaşık olarak 60 kilometre kadar uzaklıktaki bölge, tam bir doğal güzellik ziyafeti sunuyor. Özellikle yaz aylarında ziyaret için çok fazla tercih edilen yerlerden biri olmasının yanı sıra, tarihi ve kültürel açıdan da önemli bir potansiyel teşkil eden noktalardan biridir.



Marmaris Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Marmaris Milli parkına kişisel araçlar ile beraber E550 ve E400 yollarını kullanmak suretiyle rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün. Yaklaşık olarak 1 saat kadar sürecek yolculuk ile beraber doğrudan Marmaris Milli parkına ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Marmaris'e ulaşmak suretiyle toplu taşıma araçları eşliğinde de yine bölgeye ulaşım gerçekleştirilebilir. Bölgesel açıdan erişimi kolay olduğu için farklı ulaşım araçları üzerinden gidebilir ve harika doğal güzellikler ile beraber tarihi yapılara şahitlik edebilirsiniz.



Marmaris Milli Parkı Giriş Ücreti



Marmaris Milli Parkı ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilir. Türkiye'nin dört bir tarafından her sene yoğun olarak ziyaret edilen bu özel Park, herhangi bir ücret olmadan giriş imkanı tanımaktadır. Ancak ziyaret açısından belli saatler içerisinde giriş gerçekleştirmek gerekmektedir. Bölge içerisinde oturma alanlarının yanı sıra yiyecek ve içecek için de mekanlar bulunmaktadır. O yüzden rahatlıkla bölgeye gelerek gün içerisinde harika doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılara da şahit gelebilirsiniz.



Marmaris Milli Parkı Özellikleri



Çok sayıda ağaç türü ve hayvan türü bulunan Marmaris Milli Parkı, koruma altındaki önemli doğal alanlardan biridir. Bu doğrultuda hem doğal güzellikler hem de tarihi yapıları açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



- Antik Phykos kenti

- Amos kentinin tarihi kalıntıları

- Zengin bitki ve hayvan çeşitliliği

- El değmemiş kıyılar

- Piknik ve kamp alanları

- Anıt ağaçları



Bu şekilde daha gezilip görülecek pek çok yere sahip olan Marmaris Milli Parkı, yılın farklı zaman dilimlerinde rahatlıkla ziyaret edilebilir.