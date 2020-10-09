Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi

Marmaristeki plajlarda konumlandırılmış su sporları istasyonları koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla 1 Temmuz günü itibariyle faaliyetlerine başladı. Ekonomiyi canlandırmak için su sporları istasyonları geçen yılki fiyatlar üzerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İzole ve güvenli tatil için Marmaris'i tercih eden Türk ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında bulunan su sporlarına indirim kampanyalarıyla talep arttı. 1 Temmuz- 1 Ekim arası üç ay içinde çoğunluğu tatilci olmak üzere 6 bin turist jet-ski, banana, ringa, deniz paraşütü ve flyboard gibi su sporları aletlerinde heyecan yaşadı. Çoğunluğu Türk olmak üzere 2 bin 800 kişi ise sertifikalı eğitmenler eşliğinde çeşitli su sporları aletlerinde kurs aldı.

Deniz paraşütü ve jet ski revaçta

Sekiz çeşit su sporları aletleri arasında en çok rağbet gören deniz paraşütü ve jet ski oldu. Su sporları heyecanı yaşayan 5 kişiden 3'ü deniz paraşütü ve jet ski'ye büyük ilgi gösterdi. Bu yıl yapılan indirim kampanyalardan yararlananlar, 25 dakikalık deniz paraşütü keyfi için 200 lira, 15 dakikalık jet ski için 160 lira, 20 dakikalık ringa, banana, dönme dolap keyfi için 80 lirayı gözden çıkarmak durumunda kaldı. Sürat motoru ile 30 dakikalık bur tur için 500 lira, 20 dakika süren flyboard heyecanı için ise 300 lira ödendi. Jet ski, sürat motoru ve deniz paraşütünde kurslarında ise 30 dakikası 300 liradan hizmet verildi.

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