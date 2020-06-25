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25.06.2020 - 18:52 |

Marmaris'te tatilcileri sevindiren haber

Marmaris'te tatilciler bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Marmaris'te tatilcileri sevindiren haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil için bulunanlar, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebilecek.

Tatilciler, kısıtlama sürecince plajlardan yararlanıp (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıt, ibadethane ve türbe ziyaretleri yapabilecek. 

Marmariste tatilcileri sevindiren haber

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