03.09.2020 - 14:10 | | AA
Marmaris'te turistlere maske zorunluluÄŸu
Â MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda turistlerin maske takma zorunluluÄŸu, odalarÄ±na bÄ±rakÄ±lacak kartlarla hatÄ±rlatÄ±lacak.Â
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KaymakamlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°lÃ§e Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu, Kaymakam ErtuÄŸ Åževket Aksoy baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
Â ToplantÄ±da, ilÃ§eye gelen turistlerin maske takma konusunda gerekli Ã¶zeni yeterince gÃ¶stermediÄŸi, bu durumun bilgi eksikliÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirildi.
Â Kurul Ã¼yelerince, ilÃ§edeki tÃ¼m konaklama tesislerinin odalarÄ±na maske uyarÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren kartlar yerleÅŸtirilmesine karar verildi.
Â Kartlarda, "Maske takmanÄ±n zorunlu olduÄŸu ve maske takmamanÄ±n cezasÄ±nÄ±n 900 lira olduÄŸu" hatÄ±rlatÄ±lacak.
Son Dakika: Hedef gösterilen AA muhabiri: Yunan polisi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n dediYunanistanâ€™Ä±n Meis AdasÄ±â€™na haber çalÄ±ÅŸmalarÄ± için giden Anadolu AjansÄ± Atina ekibi, Türkiye düÅŸmanÄ± Ä±rkçÄ± bir Yunan internet sitesi tarafÄ±ndan ajanlÄ±kla suçlandÄ±. CNN TÜRK canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan AA muhabiri Tevfik Durul yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±.