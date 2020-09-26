Matka Kanyonu Nerede, Hangi Ülkede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Matka Kanyonu, 500 hektarlık alana yayılan dev bir kanyondur. Vardar ile Treska nehirlerinin buluştuğu noktada yer alıyor. Fotoğraf severler için endemik bitkiler ve 77 civarında kelebek türü bulunuyor.



Matka Kanyonu Nerededir?



Matka Kanyonu Doğu Avrupa’da Balkanlar denilen bölümde yer alan Makedonya ülkesinde bulunuyor. Bu ülkenin Üsküp şehrinin batısında 15 km uzaklıkta yer alıyor.



Matka Kanyonu Nasıl Gidilir?



Matka Kanyonuna araç kiralayarak ve şehirlerarası otobüs terminalinden kalkan belediye otobüsüyle gidilebiliyor. 6-7 avro vererek araç kiralayıp, kanyona gidebilirsiniz. Terminalden otobüsle gitmek isterseniz 60 numaralı otobüs gidiyor. Akşam 21.00’de kanyondan son sefer kalkıyor.



Matka Kanyonu Hakkında



Matka Kanyonu, Vardar ile Treska nehirlerinin buluştuğu noktada yer alıyor. Bölgede 1930’da baraj çalışmaları nedeniyle yapay olarak Matka Gölü oluşturulmuş. Gölde tekne turları, kano kiralama yapılıyor. Yerel halk yüzmek için bu göle geliyorlar.



Kanyonda 6 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Kanyon boyunca orta çağdan kalma kilise ve manastırlar bulunuyor. Kanyonun girişinde St. Andrew Kilisesi bulunuyor. Kanyona hakim tepede ise St. Nikola Manastırı yer alıyor.



Matka Kanyonu içerisinde uzunluğu 20 ile 176 metre arasında değişen 10 mağara bulunuyor. Bunlarla birlikte kanyon içerisinde 35’er metre derinliği olan iki adet dikey çukur yen alıyor. Mağaraların içinde en ünlüsü Vrelo Mağarasıdır. Dünyanın en derin yer altı su mağaralarından biridir. “Doğanın Yeni Yedi Harikası” uygulamasına giren 77 doğa harikasından biridir.



Matka Kanyonu kendine özgü ekosisteme sahiptir. Sadece kanyona özgü hayvan ve bitki türleri bu bölgede yaşıyor. Kanyon 77 civarında endemik kelebek türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Makedonya’nın en ünlü alpine tırmanışı bölgelerindendir.



Matka Kanyonu Oluşumu



Kanyon, milyonlarca yıl önce Treska nehrindeki dikey erozyonlar nedeniyle oluşmuştur. Bu erozyonlar yaklaşık bin metre yüksekliğe sahiptir. Kanyonda bulunan göl ise 1930 yılında baraj çalışmaları nedeniyle yapay olarak oluşturulmuştur.



Matka Kanyonu Giriş Ücreti



Matka Kanyonunu ziyaretler ücretsizdir. Tekne ve kano kiralamaları için ücret ödüyorsunuz. Belediye otobüsü kanyondan en son 21.00’de hareket ediyor. 20 avroya taksi kiralarsanız sizi akşama kadar kanyonda bekliyor.



Kanyon dar patikalardan ve dikey yamaçlardan oluştuğu için sağlıklı bir piknik ve kamp alanı bulunmuyor. Bir patikada dinlenerek yiyeceklerinizi atıştırabilirsiniz. Kanyonu ziyaret için havaların ılıdığı Eylül-Ekim ayları idealdir.