Meksika Nerede? Meksika Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Kişilerin merak ettiklerin yerlerden birisi de Meksika ülkesidir. Çok bilinen ve duyulan bir ülke olmasına karşın nerede olduğu bilinmemektedir. Meksika'nın nerede ve hangi kıtada olduğunu öğrenmek mümkündür. Meksika Birleşik Devletleri Amerika'nın güneyinde yer alan bir ülkedir.



Meksika Hangi Kıtada Bulunuyor?



Meksika dünyanın Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkelerinden birisidir. Dünyanın en büyük 13. ülke konumunda bulunan Meksika ülkesi nüfusu bakımından oldukça kalabalıktır. Halkın dili İspanyolcadır.



Kuzey Amerika'da bulunan Meksika sıcak ve topik bölge olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Sahil bölgeleri daha ılıman ve tropikal bir iklime sahiptir. Yengeç dönencesi Meksika üzerinden geçmektedir. Her mevsim gidilebilecek bir iklime sahiptir. Her bölgenin iklim yerleri değişiklik gösterse de kuzey bölgeler başta olmak üzere geneli kurak bir iklime sahiptir.



Meksika da gezilecek yerlere bakıldığında ilk olarak karnavallar bulunmaktadır. Meksika'da yıl içerisinde birçok karnaval yapılmaktadır. En ünlü karnavalı ise Carnival Huejotsingo'dur. Bu karnaval 1868 yılından bu yana her şubat ayında yapılmaktadır. Karnavallarda tarihi olaylar canlandırılmaktadır. Bir diğer karnaval ise Iztapalapa Karnavalı'dır. Bu karnaval ise diğeri gibi tarihle ilgili olarak bu topraklarda yaşamış eski topluluklara adanmıştır.



Ülke içerisinde karnavallar dışında müzik festivalleri de düzenlenmektedir. Her sene düzenli olarak Mayıs ayında Acapulco'da düzenlenir. Diğer festivaller ise tiyatro festivalleri, Meksika yiyecek festivalleri düzenlenir. Meksika yiyecek festivali Kasım ayında düzenlenmektedir. Tiyatro festivali ise Oaxaca şehrinde düzenlenmektedir. Tiyatro festivalinde İspanyolca tiyatro oyunları oynanmaktadır.