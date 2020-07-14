Meksikada Ã¼nlÃ¼ denizci Cortese de ev sahipliÄŸi yapan Aztek SarayÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ± bulundu

Meksika KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°spanyol denizci Hernan Cortes'in de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve hÃ¼kÃ¼mdar Axayacatla e ait eski bir Aztek sarayÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Monte de Piedad adlÄ± tarihi bir binanÄ±n altÄ±nda bulduÄŸunu ifade etti. Arkeologlar, keÅŸfedilen kalÄ±ntÄ±larÄ±n Meksika ve Ä°spanya iliÅŸkilerine yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getireceÄŸini ve geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze geliÅŸen olaylaraÂ Ä±ÅŸÄ±k tutacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Â

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HERNAN CORTES KÄ°MDÄ°R?

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Cortes, Ä°spanya adÄ±na MeksikayÄ± iÅŸgal eden denizcidir. Yerel halk tarafÄ±ndan ilk baÅŸta dostane karÅŸÄ±lansa da, daha sonra altÄ±n ve mÃ¼cevher iÃ§in yerli halkÄ± katlettiÄŸi iÃ§in korkulan ve istenilmeyen kiÅŸi oldu. Azteke ait Meksika topraklarÄ±nda elde ettiÄŸi altÄ±n ve mÃ¼cevher birÃ§ok filme Cortesin Lanetli AltÄ±nlarÄ± temasÄ±yla konu oldu. BarbarlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Ä°spanya'ya Ã§aÄŸrÄ±lÄ±p, yetkileri azaltÄ±lmÄ±ÅŸ ve 1541'de Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼pÂ OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuna karÅŸÄ± aÃ§Ä±lanÂ CezayirÂ seferine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.Â

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