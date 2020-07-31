MenekÅŸe PlajÄ±nda yoÄŸunluk havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Kurban BayramÄ± tatilini Ä°stanbul'da geÃ§irenler bayramÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼nde KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki MenekÅŸe PlajÄ±na akÄ±n etti. HavanÄ±n sÄ±cak olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilerek yÃ¼zmek isteyenlerin MenekÅŸe PlajÄ±'nda oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk ise havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Plaja gelenlerin bazÄ±larÄ± denizde yÃ¼zerken bazÄ±larÄ± da gÃ¼neÅŸlenmeyi tercih etti. BazÄ± gruplarÄ±n da sosyal mesafe kuralÄ±na uymadan denizde oyun oynadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.