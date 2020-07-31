MenekÅŸe PlajÄ±nda yoÄŸunluk havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

31.07.2020 - 17:45 |
MenekÅŸe PlajÄ±'nda yoÄŸunluk havadan görüntülendi
Kurban BayramÄ±'nÄ± Ä°stanbul'da geÃ§irenler sÄ±cak havayÄ± da fÄ±rsat bilerek sahillere akÄ±n etti. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki MenekÅŸe PlajÄ±'na denize giren kalabalÄ±k havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
Kurban BayramÄ± tatilini Ä°stanbul'da geÃ§irenler bayramÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼nde KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki MenekÅŸe PlajÄ±na akÄ±n etti. HavanÄ±n sÄ±cak olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilerek yÃ¼zmek isteyenlerin MenekÅŸe PlajÄ±'nda oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk ise havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Plaja gelenlerin bazÄ±larÄ± denizde yÃ¼zerken bazÄ±larÄ± da gÃ¼neÅŸlenmeyi tercih etti. BazÄ± gruplarÄ±n da sosyal mesafe kuralÄ±na uymadan denizde oyun oynadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
BoÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybeden polis memuru topraÄŸa verildi!Antalyaâ€™da, denizde boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybeden ve DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸüâ€™nde görevli olan polis memuru Özgül ÖzdoÄŸan, Karabükâ€™te topraÄŸa verildi. EÅŸini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eÅŸi, oÄŸluna sarÄ±larak acÄ±sÄ±nÄ± dindirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.