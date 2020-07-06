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06.07.2020 - 14:57 |

Mersin'de insanlar denize akın etti

Mersin'de, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilini dolduran yerli turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Mersin'de insanlar denize akın etti

Doğu Akdenizin turizm merkezi Mersinde corona virüs salgını nedeniyle sezonun başında alınan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Hafta sonu hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü fakat hissedilen sıcaklığın 41-43 derecede seyrettiği kentteki tatil beldelerinde, plajlarda ve koylarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sınavların çoğunun bitmesinin de etkisiyle, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu ve Çukurova bölgelerinden gelen yerli turistler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi başta olmak üzere bölgedeki hotel, motel, pansiyon ve apartların tamamına yakınını doldurdu.

Mersinde insanlar denize akın etti

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