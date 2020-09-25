Milet Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Milet Antik Kenti tarihte oldukça önemli bir rol oynamıştır. Özellikle bilim, sanat ve felsefenin başkenti olmuş ve pek çok antik çağ kentlerinde de örnek olmuştur.



Milet Antik Kenti Nerede?



Milet Antik Kenti Ege Bölgesinde Büyük Menderes nehrinin ağzına yakın bir yerde bulunmaktadır. Deniz kenarında olan Milet Antik Kenti Yunancada Miletos Latincede ise Miletus olarak bilinmektedir.



Milet Antik Kenti antik bir liman şehridir. Milet Antik Kentini gezip görmek ve tarihine tanıklık etmek isteyen kişiler Miletos'un yerini de merak etmektedir. Milet Antik Kenti ülkemizin turizm yerlerinden biri olan Aydın ilinin Didim ilçesinde bulunmaktadır. Didim ilçesine bağlı olan Balat Köyü sınırları içerisinde konumlanmıştır.



Milet Antik Kentine Nasıl Gidilir?



Milet Antik Kenti Didim ilçesinde bulunmasından dolayı ulaşım sağlayabilmek için ilk önce Didim ilçe merkezine gidilmesi gerekir. Buradan otobüsler ile ulaşmak mümkündür. Didim ilçe merkezinden Balat Birlik dolmuşlarına binerek Milet Antik Kentine ulaşabilmeniz mümkündür.



Milet Antik Kenti Özellikleri



Milet Antik Kenti içerisinde pek çok tarihi eser yer almaktadır. Kent üç katlı bir yapıdadır. Nymphaion ismini taşıyan anıtsal çeşme yer almaktadır. Bu çeşme ile beraber yanında 100 metre uzunluğunda tören yolu yer almaktadır.



Anadolu topraklarında yer alan en büyük Roma hamamlarından biri Fauistina Hamamıdır. Hamam içerisinde havuzun yanında Nehir Tanrısı heykelinin kopyası yer almaktadır. Tarihte bilinen adı ile Miletos derin bir tarihi geçmişe sahip olup geçmişi cilalı taş devrine kadar dayanmaktadır. Miletos'un denizcilik ile büyük bir parlama yaşadığı pek çok eserde de belirtilmiştir.



Milet Antik Kenti Tarihi



Milet Antik Kenti Akropolis ve Akropol Antik Yunan Kentlerinin yanında tepelerde inşa edilmiştir. Miletos'un Arkaik devir akropolisi M.Ö. 494 yılında gerçekleşmiş Pers istilasından sonra tek edilmesi ile Helenistik Kent, Aslanlı Liman ve tiyatro da şekil almaya başlamıştır.



Milet Antik Kenti tarihine bakıldığında Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar ile dolmaya başlamış, fakat zamanla önemli bir liman kenti olma özelliğini kaybetmiştir. M.S. Miletos 5378 yılından sonra Piskoposluk haline dönüştürmüştür. Böyle bu değişim ile beraber Milet Antik Kenti küçülmüştür ve tiyatro ve kale etrafıyla sınırlanmıştır. 13. yüzyılda Türk hakimiyetine girmiş olan Milet Antik Kenti Osmanlı zamanında Balat adı ile anılmıştır.