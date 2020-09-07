Moritius Hakkında Bilgiler; Moritius Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Mauritius Cumhuriyeti bayrağı, yatay olmak üzere toplamda birbirine eşit dört parçaya bölünmekte bulunan şeritlerden oluşmaktadır. Bu dört eşit parça olan şeritler yukarıdan aşağıya doğru sırası ile kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renklerinden oluşan bir bayraktır. Bayrağı oluşturan bu şeritlerden kırmızı renkli olan kısım ülkenin bağımsızlığı amacı ile akıtılan kanı ifade ederken, mavi renkli kısım ada ülkesini çevrelemekte olan Hint Okyanusu'nu ifade etmektedir. Ayrıca sarı renkli kısım adanın üstünde sürekli parlayan bağımsızlık ateşini ifade ederken, yeşil renkli kısım ise ülkenin zengin olan bitki örtüsü ifade etmektedir.

Mauritius ülkesinin bayrağı ülkenin bağımsızlığını güzel bir şekilde kazanmış olduğu 12 Mart 1968 tarihli göndere çekilerek kullanıma başlamıştır. Bizde sizler için Mauritius ülkesi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık. Mauritius ülkesi nerede? Mauritius ülkesinin para birimi? Mauritius ülkesinin dili? Mauritius ülkesinin iklimi nasıldır? Konularını sizler için derledik.

Mauritius Ülkesi Nerededir?

Harika bir ülke olan Mauritius ülkesi Afrika kıtasına bağlı olan bir ada ülkesinde yer almaktadır. Mauritius ülkesi bu konumunda olup, Madagaskar ülkesinin doğu kısmında yer alır iken Hint Okyanusu'nun ise güneybatısında yer almaktadır.

Mauritius Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Mauritius Cumhuriyeti’nin nüfusu 2020 yılındaki son verilere bakıldığında yaklaşık 1,271,76 kişi olarak saptanmıştır.

Mauritius Ülkesi Başkenti Neresidir?

Mauritius Cumhuriyeti’nin başkenti

Port Louis şehridir. Ayrıca Port Louis şehri ülkenin en büyük ve en güzel şehri olarak Mauritius ülkesinde yer almaktadır. Ayrıca bu ülkede trafik akışı sol taraftan sağlanmaktadır.

Mauritius Ülkesi Para Birimi Nedir?

Mauritius Cumhuriyeti para birimi tüm ülke genelinde Mauritius rupisi (MUR)’dir.

Mauritius Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Mauritius ülkesinde direk olarak bir resmi dil yer almamaktadır. Ülkede yaşayan insanlar gayriresmi dil kullanırlar ve gayriresmi dil olarak parlamentoda İngilizce ve Fransızca dilleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu ülkede tanınan bölgesel diller de aynı şekilde İngilizce ve Fransızca dilleridir. Buna ek olarak bu ülkenin telefon alan kodu 230 olmaktadır.

Mauritius Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Günümüzde Mauritius Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki saat farkı ortalama olarak 1 saattir. Yani Türkiye konumu Mauritius Cumhuriyeti konumundan 1 saat ileride olmaktadır. Bu durumda örnek vermek gerekir ise Mauritius Cumhuriyeti’nde saat 01:00 iken Türkiye’de saat 02:00’dir.

Mauritius Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Mauritius ülkesinin başkenti Port Louis şehri olmak üzere diğer önemli şehirlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Flic en Flac, Beau Bassin ve Rose Hill bu önemli şehirlerdendir.

Mauritius Ülkesi İklimi Nasıldır?

Mauritius ülkesi harika bir adadır ve bu harika adada yarı tropikal olan güzel bir iklim görülmektedir. Bu ada genel olarak yıllık sıcaklık ortalaması bakımından kıyı kesimlerde 23,3 °C iken yayla kesimlerinde sıcaklık 19,4 °C civarındadır. Ada güney yarımkürede yer almaktadır. Bu sebeple kuzey yarımkürede yer alan ülkelere göre mevsimleri koşulları tam tersi şeklinde yaşanmaktadır.

Kış ayları yani kış mevsimi yaşanan Haziran ile Kasım arası aylarda genellikle kurak süreçler geçiren bu ada, yaz aylarının yaşandığı Aralık ile Nisan arası dönemde genel olarak en yağışlı olan dönem yaşanmaktadır. Ayrıca adalar topluluğu genel olarak siklon ismi verilen sert bir kasırgaya maruz kalmaktadır. Mauritius ülkesinin de yer aldığı bu Hint Okyanusu'nun güneybatı kesiminde bir yıl boyunca yaklaşık olarak 15 farklı tropikal kasırga gözlemlenebilmektedir.