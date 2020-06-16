Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesi uyarÄ±nca yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tedbir amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ± kÄ±sÄ±tlanan sahiller normalleÅŸme sÃ¼recine girilmesiyle hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Plajlarda, ziyaretÃ§i giriÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde baÅŸlatÄ±lan peyzaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da tamamlandÄ±. Sahildeki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± ile giyinme kabinleri elden geÃ§irildi, yeÅŸil alanlar dÃ¼zenlendi.

Ekiplerin ÅŸezlong, ÅŸemsiye ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±nÄ± sosyal mesafe kuralÄ±na gÃ¶re yerleÅŸtirip bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yeni dÃ¶neme hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± plajlar, yepyeni bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸtu. Sahilde yerli ve yabancÄ± turistlerin gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla "deniz keyfi" yapabileceÄŸi her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlem alÄ±ndÄ±.

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PlajlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini atlÄ± jandarma saÄŸlayacak

MuÄŸla'da gÃ¶reve 6 at ile baÅŸlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanÄ±nda gÃ¶revlilerin araÃ§la girmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gÃ¶rev yapacak. SarÄ±germe Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Fethiye Ã–lÃ¼deniz Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan geÃ§ici at merkezinde kalan atlÄ± jandarmalar, mavi bayraklÄ± SarÄ±germe sahilinde ve Ã–lÃ¼deniz plaj iÃ§inde devriye gezmeye baÅŸladÄ±.

Â GÃ¶reve baÅŸlayan atlÄ± birlik, sahilde bulunan yerli turistlerden bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. YabancÄ± dil bilen binicilerden oluÅŸan atlÄ± tim, devriyeleri sÄ±rasÄ±nda turistlere gÃ¼venlik konularÄ±nda uyarÄ±larda bulundu. Yerli ve yabancÄ± turistler de atlÄ± jandarma timinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti.