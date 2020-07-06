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06.07.2020 - 07:43 |

Muğla'da mor tarlalara ziyaretçi ilgisi

Muğla'da fotoğraf severlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, corona virüs tedbirleri de dikkate alınarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Muğla'da mor tarlalara ziyaretçi ilgisi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönümlük tarlaya dikilen lavantalar, Muğlalıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Lavanta tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal bir stüdyoya dönüştü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, kentin farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi. Gürün, güzel görüntü oluşturan tarladaki lavantalardan yağ da elde ettiklerini kaydetti.

 Muğlada mor tarlalara ziyaretçi ilgisi

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