Munzur'un raftingci kızları başarıdan başarıya koşuyor

Hakkari'de 25-29 Ekim'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan Tunceli Gençlik Spor Kulübü, açık yaş, Tunceli Yurdum Spor Kulübü de 19 yaş altı kadınlar kategorisinde birincilik elde ederek başarılarına yenisini ekledi. Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü Temsilcisi Serhat Yıldız: "Bu işe çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başladık ve bundan çok iyi sonuçlar aldık, profesyonel sporcular yetiştirmeye başladık. Geçen yıl Türkiye şampiyonalarının hepsinde birincilikleri biz aldık. Bu yıl yine öyle" dedi.

Tunceli'de 2018'de kurulan kadın rafting takımları, elde ettikleri derecelerle başarıdan başarıya koşuyor.

Kentteki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 2018'de üç rafting takımı kuruldu.

Yeni kurulmalarına rağmen ortaya koydukları performansla sporcularının çoğu milli takıma yükselme başarısı gösteren takımlar, bu süreçte katıldıkları Türkiye şampiyonalarının çoğunda birincilik elde etti.

Aldıkları başarılarla adlarından söz ettiren ve kentin gururu olan kadın sporcular, 25-29 Ekim'de Hakkari'deki Zap Suyu'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarında da hem sportmenlikleri hem de gösterdikleri iyi performansla beğeni topladı.

Organizasyonda Tunceli Gençlik Spor Kulübü, açık yaş, Tunceli Yurdum Spor Kulübü de 19 yaş altı kadınlar kategorisinde birincilik elde ederken, Tunceli Belediyespor Kulübü de aynı kategoride üçüncü oldu.

Hedefleri dünya şampiyonluğu

Başarılarına yenilerini ekleyen kadın sporcular, geçen sene 5. oldukları Dünya Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü Temsilcisi Serhat Yıldız, takımlarının kısa süre önce kurulmasına rağmen iyi başarılar elde ettiğini söyledi.

Şampiyonalara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Üç yılda Türkiye birincilikleri, ikincilikleri aldık, dünya beşinciliğimiz oldu. Bu işe çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başladık ve bundan çok iyi sonuçlar aldık, profesyonel sporcular yetiştirmeye başladık. Geçen yıl Türkiye şampiyonalarının hepsinde birincilikleri biz aldık. Bu yıl yine öyle. Kız takımlarımız yine birinci oldu. Şu anda Tunceli olarak çok iyi durumdayız. Başarılarından dolayı takımlarımızla gurur duyuyoruz."

Desteklerinden dolayı Tunceli Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Yıldız, "Takımlar kurulduktan bir yıl sonra 10 sporcuyu milli takıma gönderdik. Munzur'un kızlarından milli takıma daha fazla sporcu göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli Gençlik Spor Kulübünün milli sporcusu Tijda Yeşil de bu şampiyonadan önce iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Zap Vadisi'ndeki şampiyonada atmosferin güzel olduğunu dile getiren Tijda Yeşil, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin doğası Tunceli'nin doğasına benzediği için bize yabancı gelmedi. Nehir gerçekten çok iyi. Yarışlar bizim için çok güzel geçti. Tam puan alarak birinci olduk. 10 Türkiye şampiyonluğumuz var. Ülkemizi milli takım olarak da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yeni kurulmamıza rağmen kupaları topluyoruz. Verilmiş bir sözümüz var, yurdumuza dünya birinciliğini getireceğiz."

Nazlıcan Meriç ise milli takıma yükselmek için yoğun şekilde çalıştığını anlatarak, yarışların dostluk ve kardeşlik havasında geçtiğini ve Hakkari'de bulunmaktan keyif aldığını dile getirdi.