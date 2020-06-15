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Bendimahi Ã‡ayÄ± Ã¼zerinde 20 metre yÃ¼kseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne olan ÅŸelalede normalleÅŸme sÃ¼reciyle yeniden ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.

Â Her sene binlerce yerli ve yabancÄ± turistin ziyaret ettiÄŸi ÅŸelaleye gelen vatandaÅŸlar, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼zelliÄŸiyle hayranlÄ±k uyandÄ±ran ÅŸelalede eÅŸsiz manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±karttÄ±.

Â SÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilen bazÄ± vatandaÅŸlar da suya girerek fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

Â VatandaÅŸlardan Berzan Serhat, Ä°stanbul'dan fÄ±rsat buldukÃ§a kente gelerek ÅŸelaleyi ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Â NormalleÅŸme sÃ¼reciyle bÃ¶lgede yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Serhat, "BurasÄ± Van'da gezilip gÃ¶rÃ¼lecek en gÃ¼zel yerler yerlerden biri. Yerli ve yabancÄ± turistlerin yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸrafÃ§Ä±lar da ilgi gÃ¶steriyor. BÃ¶lgemiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir yer. YapÄ±lan Ã§evre dÃ¼zenlemesiyle Ã§ok gÃ¼zel oldu." diye konuÅŸtu.

Â Sevda Acar da uzun aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden ÅŸelaleyi gÃ¶rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ailemizle geldik. BurasÄ± Ã§ok gÃ¼zel ve havasÄ± temiz. Herkesin gÃ¶rmesi lazÄ±m." dedi.