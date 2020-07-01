MÃ¼ÅŸavirliÄŸi bÄ±raktÄ± dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni oldu

Mali mÃ¼ÅŸavirlik yapan 42 yaÅŸÄ±ndaki AydÄ±n, yÃ¼zmeyi bilmesine raÄŸmen denize girerken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkuyu yenmek iÃ§in 7 yÄ±l Ã¶nce Karaburun'da deneme dalÄ±ÅŸlarÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.Â Su altÄ±nda zaman geÃ§irirken tÃ¼m stresini geride bÄ±rakÄ±p mutlu olduÄŸunu fark eden AydÄ±n, suyun altÄ±nda daha Ã§ok zaman geÃ§irebilmek iÃ§in boÅŸ zamanlarÄ±nda dalÄ±ÅŸ eÄŸitimine yazÄ±ldÄ±.

Â EÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼ren AydÄ±n, su altÄ±ndaki gÃ¼zellikleri herkese tanÄ±tabilmek iÃ§in dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni olmaya karar verdikten sonra mali mÃ¼ÅŸavirliÄŸi bÄ±raktÄ± ve 3 yÄ±l Ã¶nce Karaburun'daki bir dalÄ±ÅŸ merkezinde dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°lÃ§ede, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye SualtÄ± Federasyonunun dalÄ±ÅŸ turizmi iÃ§in belirlediÄŸi 14 noktada yaz kÄ±ÅŸ dalÄ±ÅŸ eÄŸitimi veren AydÄ±n, eÄŸitim verirken hem su Ã¼stÃ¼nde hem de su altÄ±ndaki disipliniyle dikkati Ã§ekiyor.

Arca AydÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, su altÄ±nÄ±n gÃ¼zellikleriyle tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini, bir ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 20 yÄ±llÄ±k mesleÄŸini bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Suyun altÄ±nda kendini Ã¶zgÃ¼r ve hafiflemiÅŸ hissettiÄŸini anlatan AydÄ±n, "Sanki baÅŸka bir boyuta geÃ§iyorum. Karayla baÄŸÄ±m kopuyor. Suyun altÄ±ndayken Ã§ok mutluyum. Suyun altÄ±ndaki gÃ¼zellikleri baÅŸka insanlara da aktarmak iÃ§in dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni olmaya karar verdim. Eskiden topuklu ayakkabÄ± ve klasik giyinirken artÄ±k spor ve dalÄ±ÅŸ elbiseleri giyiyorum. Eskiden rakamlarla uÄŸraÅŸÄ±rken ÅŸimdi su altÄ±nda balÄ±klar ve Ã¶ÄŸrencilerimle zaman geÃ§iriyorum." dedi.

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AydÄ±n, ailesinin ilk zamanlar dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni olmasÄ±na sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, annesiyle birlikte dalmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni mesleÄŸine bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesine raÄŸmen hala "aman kÄ±zÄ±m Ã§ok derinlere dalma" ÅŸeklinde uyarÄ±larda bulunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±. TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla kadÄ±n dalgÄ±Ã§ ve dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeninin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DalÄ±ÅŸ aslÄ±nda herkesin korkmadan yapabileceÄŸi bir spor. Suyun altÄ±ndaki kaldÄ±rma kuvvetini unutmamak lazÄ±m. Suyun altÄ±nda karadaki gibi bir aÄŸÄ±rlÄ±k hissetmiyoruz. 23 kilogram civarÄ±ndaki ekipmanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± suya girince hissetmiyorsunuz. Bizim mesleÄŸimiz hata kabul etmez. Erkek Ã¶ÄŸrencilerimle dalÄ±ÅŸa gittiÄŸim zaman benimle ilgili bazÄ± Ã§ekinceleri olduÄŸunu hareketlerinden anlayabiliyorum. Ama onlar benim suyun altÄ±ndaki disiplinimi ve duruÅŸumu gÃ¶rÃ¼nce suyun altÄ±nda gÃ¼vende olduklarÄ±nÄ± hissediyorlar. KadÄ±n Ã¶ÄŸrencilerime ise pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yorum. KadÄ±nlarÄ±n bu eÄŸitimi alÄ±rken psikolojik olarak ne hissettiklerini biliyorum. OnlarÄ±n su altÄ±nda erkeklere gÃ¶re daha yavaÅŸ hareket ettiklerini gÃ¶rÃ¼yorum. OnlarÄ±n suyun altÄ±nÄ± sevmelerini istiyorum. Bu sayede Ã¼lkemizde daha Ã§ok kadÄ±n dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni olur. "

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