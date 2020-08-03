DÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k tatil sÃ¼resince 60 bine yakÄ±n araÃ§ giriÅŸinin olduÄŸu tespit edilen kentte Tarihi Sinop Cezaevi ve MÃ¼zesi ile Erfelek TatlÄ±ca Åželaleleri giriÅŸlerinde uzun araÃ§ ve yaya trafiÄŸi oluÅŸtu. Sinop'a yoÄŸun ilgi gÃ¶steren tatilcilerin kentte en fazla ziyaret ettiÄŸi yerler Tarihi Sinop Cezaevi ve MÃ¼zesi ile Erfelek TatlÄ±ca Åželaleleri olurken TÃ¼rkiye'nin en kuzey noktasÄ± Ä°nceburun ve Akliman gibi turizm merkezlerini de Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gezdi.

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Vali Erol KaraÃ¶meroÄŸlu, AA muhabirine, vatandaÅŸlarÄ±n iyi bir tatil geÃ§irebilmeleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri bayram Ã¶ncesi aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Kentimize yoÄŸun bir ilgi oldu. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± yolculuklar diliyorum. GÃ¼zel geÃ§en tatilimiz, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lanmasÄ±n." dedi. Sinop KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡obanoÄŸlu da ÅŸehrin, bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm merkezlerinin baÅŸÄ±nda geldiÄŸinin bir kez daha ortaya konulduÄŸunu sÃ¶yledi.

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