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06.08.2020 - 16:04 |

"Mutlu şehir" Sinop bayramda beklentilerini aştı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop, geride kalan Kurban Bayramı tatilinde beklentilerin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bayram tatilinde yine birçok kişinin uğrak noktası oldu.

"Mutlu şehir" Sinop bayramda beklentilerini aştı

Konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan kentte, turizmciler gösterilen ilgiden memnun. Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olmalarına karşın geçen seneye oranla daha kalabalık bir tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.

 Kente, 70 bine yakın araç girişinin olduğunu, yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Ayhan, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde çok sıkılmış olmalılar ki Sinop’a yoğun bir talep oldu. Özellikle plajlar ve sahil kesimlerinde ciddi bir kalabalık yaşadık. Pandemi sürecinde oluşan bu yoğunluk bizi biraz endişelendirdi. Çünkü Sinoplular maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok hassas davranıyorlar. Ancak dışarıdan gelen misafirlerimizde maalesef bunu pek göremedik." dedi. Ayhan, tek arzularının yaz bitiminde kötü bir tabloyla karşılaşmamak olduğunu sözlerine ekledi.

Mutlu şehir Sinop bayramda beklentilerini aştı

 

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