Myra Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Myra antik kenti, Akdeniz bölgesinde bulunan bir Likya kenti olarak da bilinmektedir. Hem yaz mevsimi hem de kış mevsimi sürekli olarak bir ilgi gören antik kenttir.

Myra Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?

Likya bölgesine yapılmış olan Myra antik kenti aslında alüvyon ovasına kurulmuştur. Myra antik kentinin üzerinde günümüzde de hala kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalar neticesinde Myra antik kentinin tiyatro olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak Yunan kültürünün geçerli olduğu bu antik kentte her daim Yunan tanrılarına özgü buluntulara da rastlanmaktadır. Aynı zamanda bu antik kent Likya'ya ait olan toplam iki tane Nekrapol bulunmaktadır. Genellikle Myra antik kenti bazı alüvyon tortullarının altında kalmıştır. Verimli ovanın üzerine inşa edilen bu antik kent adına 2010 yılında bir kitap yayınlanmıştır.

Myra Antik Kenti Tarihi Nasıldır?

Myra antik kenti, Likya birliğinin tarihi bir kenti olmakta ve içerisinde pek çok kaya mezarları bulunmaktadır. Bu antik kentin 2. yüzyıldan itibaren çok büyük bir gelişme gösterdiği bilinmektedir. O dönemin Likyalılar birliğinden olan zenginleri Myra antik kentinin üzerinde pek çok yapıyı inşa ettirmiş ve de burada yaşamıştırlar. Bizans imparatorluğu zamanında ise Myra antik kenti bir dini bazı ritüeller için kullanılmıştır. Bu nedenden dolayı bu kentin içinde bir de kilise bulunmaktadır

Myra Antik Kenti Nerededir?

Günümüzde pek çok sayıda yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte olan Myra antik kenti Antalya ilinin Demre ilçesinde yer almaktadır. Bu çok değerli tarihi antik kent, Demre ilçesinin Karabucak mahallesi civarında yer almaktadır.

Myra Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Myra antik kentine günümüzde giriş ücreti kişi başı 30 TL olarak bilinmektedir.

Myra Antik Kenti Ziyaret Saatleri Nelerdir?

Myra antik kentine günümüzde ziyaret saatleri kış dönemi ve de yaz dönemi olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak Yaz döneminde saat 08:30 ile 19:30 arası giriş sağlanır. Kış döneminde ise saat 08:30 ile 17:30 arası bu antik kente giriş sağlanmaktadır.

Myra Antik Kentinde Müze Kart Geçerli mi?

Myra antik kentinde her daim müze kart geçmektedir. Bu nedenle Müze kart sahibi olan kişiler ücretsiz bir şekilde antik kenti ziyaret edebilir.