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AvrupalÄ± SeÃ§kin Destinasyonlar (EDEN) Projesinde 'MÃ¼kemmeliyet Ã–dÃ¼lÃ¼' verilenÂ ve geÃ§en yÄ±l elle beslenen ayÄ±larÄ± da olan Nemrut Krater GÃ¶lÃ¼ne, TÃ¼rkiyenin Ã§eÅŸitli illerinden ziyaretÃ§iler akÄ±n ediyor. Bitlise 13 kilometre uzaklÄ±kta olan, 2 bin 250 rakÄ±mlÄ±, sÄ±cak ve soÄŸuk gÃ¶lleri, buz maÄŸarasÄ±, buhar bacasÄ±, kuÅŸ tÃ¼rleri ve biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi, doÄŸasÄ± veÂ manzarasÄ± ile her yÄ±l binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Nemrut'ta, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndakiÂ normalleÅŸme sÃ¼recine girmesiyle ziyaretÃ§ilerÂ aÄŸÄ±rlanmaya baÅŸlandÄ±. ZiyaretÃ§iler, NemrutÂ manzarasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ elle beslenenÂ ayÄ±larÄ± da gÃ¶rmeye geliyor.Â

Karstan gelen misafirlerini Nemrut Krater GÃ¶lÃ¼'ne gezmeye getiren Esen Demir, muhteÅŸem doÄŸayÄ±Â ve ayÄ±larÄ± gÃ¶rmek iÃ§in geldiklerini belirterek, "Nemruta sÃ¼rekli geliyorduk. SalgÄ±ndan sonra da normalleÅŸmeyle birlikte kendimizi buralara attÄ±k. Åžehir merkezinde gezmektense burada sosyal mesafeyi koruyarak gezmek daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Bir de ayÄ±larÄ± gÃ¶rmek iÃ§in geldik. AynÄ± zamanda Karstan misafirlerimiz vardÄ±, onlar da gÃ¶rsÃ¼n istedik. Onlar da Ã¶zellikle buraya gelmek istediler. MuhteÅŸem doÄŸasÄ±nÄ±Â ve gÃ¶lÃ¼ Ã§ok sevdiler. Hatta misafirim burada 10 gÃ¼n kamp yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Herkesi Nemrut Krater GÃ¶lÃ¼ne davet ediyoruz. Gelip gÃ¶rsÃ¼nler" dedi

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