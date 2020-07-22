22.07.2020 - 14:32 |
Neowise kuyruklu yıldızı Kütahya'da görüldü
Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "Neowise" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kütahya'da 1820 rakımlı Türkmen Dağı'ndan çıplak gözle gözlendi.
Bir süredir Türkiye semalarından gözlemlenen Neowise kuyruklu yıldızı son olarak dün gece Kütahya'nın Türkmen Dağı bölgesinde görüntülendi. Adını NASA'nın teleskobundan alan Neowise kuyruklu yıldızı daha önce Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya gibi kentlerde de görüntülendi.
Gökbilimciler Neowise kuyruklu yıldızının bir daha ancak altı bin yıl sonra görülebileceğini ifade etti.