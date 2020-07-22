MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Neowise kuyruklu yıldızı Kütahya'da görüldü
ABONE OL
22.07.2020 - 14:32 |

Neowise kuyruklu yıldızı Kütahya'da görüldü

Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "Neowise" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kütahya'da 1820 rakımlı Türkmen Dağı'ndan çıplak gözle gözlendi.

Neowise kuyruklu yıldızı Kütahya'da görüldü

Bir süredir Türkiye semalarından gözlemlenen Neowise kuyruklu yıldızı son olarak dün gece Kütahya'nın Türkmen Dağı bölgesinde görüntülendi. Adını NASA'nın teleskobundan alan Neowise kuyruklu yıldızı daha önce Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya gibi kentlerde de görüntülendi.

Gökbilimciler Neowise kuyruklu yıldızının bir daha ancak altı bin yıl sonra görülebileceğini ifade etti.

Neowise kuyruklu yıldızı Kütahyada görüldü

Kediyi kurtarmak için D-100'ü durdurdu!İstanbul Merter'de bir kadın sürücü yolda mahsur kalan kediyi kurtarmak için karayolunu kesti ve kediyi aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda yasak uygulanacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda yasak uygulanacak mı?

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu!

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu!

Sıradaki Haber