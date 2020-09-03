03.09.2020 - 09:29 |
New York'un ünlü seyir terası yeniden açıldı
New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.
Küfür yüzünden başlayan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştuErzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekme tokatlı kamera kameraya yansıdı.Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.