Nur Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Büyük bir kısmı Karadeniz bölgesindekine benzer nemli yapıdaki ormanlarla kaplıdır. Bu yöredeki dağın asıl adı yabancı bir isim olduğundan halk tarafından Gavur Dağı olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırılmada kullanılan gavur ismi yaygın anlamından çok Arap yöresinde kullanılan tepeler arasında kalan basık arazi anlamına gelmektedir.



Nur Dağı Nerededir?



İlk bahsedilen Nur Dağı, önceki kaynaklara göre Mekke’nin altı kilometre kuzeyinde ve Beytullah’a beş kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Mekke şehrinin gelişmesinden dolayı günümüzde Nur Dağı, şehrin içerisinde bulunmaktadır. Bu dağın tarihteki önemi şu şekildedir:



İslam’ın peygamberi Muhammed, peygamber olmadan önceki zamanlarında da putperestlikten hoşlanmazdı. Ramazan ayı geldiğinde erzağını da alarak Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’na inzivaya çekilirdi. Hira Mağarası’nın ziyareti bir amaç olarak belirtildiğinden insanlar geçmiş zamanlardan beri buraya gidip dua etmektedir.



İkinci sırada bahsedilen Nur Dağları, Hayat şehrinde, Samandağ kıyılarındadır. Buradaki dağlar yırtıcı kuşların göç yolu üzerindedir. Göç zamanı gözlemlenen kuşlar; ak leylek, kara çaylak, küçük akbaba, saz delicesi, yoz atmaca, yılan kartalı ve büyük orman kartalı gibi kuşlardır. Nur Dağları’nda bulunan bitki örtüsü, Avrupa’da koruma altına alınmasında öncelik tanınan yüz ormandan bir tanesidir.



Nur Dağı’nın Yüksekliği Nedir?



İlk sırada adı geçen Nur Dağı’nın yerden yüksekliği üç yüz metredir. Dağın deniz seviyesinden yüksekliği ise beş yüz altmış metredir.



İkinci sırada bahsedilen Nur Dağları’nın eni 20 ile 30 kilometre arasında değişmektedir. Bu dağların ortalama yükseklikleri de 1500 ila 2000 metre arasındadır. Orta bölümlerinde bir başka adı ile “Suriye Kapısı” şeklinde adlandırılan Belen Geçidi yer alır.



Nur Dağı’nın Genel Özellikleri Nedir?



İlk sırada bahsedilen Nur Dağı’nın tepesine ulaşmak için tek bir yol bulunmaktadır ve bu yol diğer güzergahlardan ayrılmıştır. Dağın zirvesinde yüz ölçümü 40 metrekareye yakındır. Etrafı kapalı değildir. Manzarayı izlemek isteyen biri için görüşü kapatan bir engel bulunmamaktadır. Kabe’nin inşasında kullanılan taşlardan bir kısmının da Nur Dağı’ndan alındığı söylenmektedir. Bu dağa uzun zamanlardan beri saygı gösterilmektedir.