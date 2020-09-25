Nysa Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Nysa Antik Kenti, yıl boyunca pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilen ülkemiz içerisinde de mutlaka gezilmesi ve de görülmesi gereken tarihi yerlerin en başında yer almaktadır.



Nysa Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?



Aydın ilinde Sultanhisar ilçesinde yer almakta olan Nysa Antik Kenti I. Antıochos Soter aracılığı ile kurulmuştur. Bu antik kent, eli Nysa kurmuştur. Nysa Antik Kenti yaklaşık olarak 40 bin kişilik çok büyük bir şehir ve de antik çağda bulunan en önemli kenti Karia olmaktadır. Oldukça büyük bir yapıya ev sahipliği yapan Nysa Antik Kenti çok büyük bir yere inşa edilmiştir. Ayrıca bu antik kentin içerisinden bir nehir geçmektedir. Bu nehir kış aylarında kururken, yaz aylarında akmaya devam etmektedir. Nehir bu antik kenti ortadan ikiye bölmekte olup üzerinde yer alan köprüler birbirine bağlamaktadır.



Nysa Antik Kenti Nerededir?



Nysa Antik Kenti her yaştan insan tarafından gezilmesi ve görülmesi gereken tarihi bir antik kent olup ülkemiz sınırları içinde Aydın ilini sınırında yer almaktadır. Bu antik kent, Aydın ilinin Sultanhisar ilçesinde bulunur ve Sultanhisar merkezine yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklığındadır. Nysa Antik Kenti ayrıca Aydın'ın merkezine yaklaşık olarak 33 kilometre uzaklığında bulunurken, Denizli merkezine ise yaklaşık olarak 100 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. Nysa Antik Kentine ulaşım genelde şahsi araçlar ile yapılmaktadır. Ayrıca toplu taşıma ile de ulaşım sağlanabilir.



Nysa Antik Kenti Tarihi Nedir?



Nysa Antik Kenti‘nin tarihi yaklaşık milattan önce 3. yüzyıla dayanmaktadır. Bu antik kent, I. Antıochos Soter tarafından inşa edilmiş olup eşi olan Nysa adına kurulmuştur. Nysa Antik Kenti’nin içerisinde üç kata sahip olan bir kütüphane inşa edilmiştir. Bu antik kentteki kütüphane günümüzde en iyi korunmakta olan ikinci kütüphane olmaktadır. Ayrıca o dönemlerde kurulmuş olan Roma Tiyatrosu ve de tünel günümüze kadar da sağlam kalmıştır.



Nysa Antik Kenti Ziyaret Saatleri



Nysa Antik Kenti, günümüzde haftada her günü ziyaret edilebilir. Yaz mevsiminde 09:00-19:00 saatleri, Kış mevsiminde ise 08:00-17:00 saatleri içerisinde ziyaret edilebilir.



Nysa Antik Kenti Giriş Ücreti



Nysa Antik Kenti‘ne giriş ücreti 5 TL’ olarak bilinmektedir.