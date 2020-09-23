23.09.2020 - 10:29 |
OdunpazarÄ± Modern Müze'ye Ä°ngiltere'den ödül
EskiÅŸehir'in OdunpazarÄ± ilÃ§esinde tarihi evlerin arasÄ±nda inÅŸa edilen OdunpazarÄ± Modern MÃ¼ze (OMM), Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen bir organizasyonda Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
MÃ¼zenin iletiÅŸim direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re OMM, mÃ¼ze ve kÃ¼ltÃ¼rel miras alanlarÄ±nda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶nemli giriÅŸimleri Ã¶ne Ã§Ä±karmak ve onurlandÄ±rmak amacÄ±yla 18'incisi gerÃ§ekleÅŸtirilen MÃ¼ze ve KÃ¼ltÃ¼rel Miras Ã–dÃ¼lleri (Museum and Heritage Awards) organizasyonunda "YÄ±lÄ±n UluslararasÄ± Projesi Ã–dÃ¼lÃ¼"nÃ¼ kazandÄ±.
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OMM, 1 milyon poundun Ã¼zerinde yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan projelere verilen Ã¶dÃ¼lÃ¼, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinden kÄ±sa listeye kalan 4 mÃ¼zeyi geride bÄ±rakarak elde etti. Ã–dÃ¼ller, yeni tip corona virÃ¼s (covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda Ã§evrim iÃ§i yapÄ±lan tÃ¶renle sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatÄ±p halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarÄ±nÄ± durdurup trafiÄŸin yoÄŸun seyrettiÄŸi yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiÄŸi yolda halay çekme anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis, gelin ve damadÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu halay çekenleri tespit ederek, cezai iÅŸlem uyguladÄ±.