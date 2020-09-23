MÃ¼zenin iletiÅŸim direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re OMM, mÃ¼ze ve kÃ¼ltÃ¼rel miras alanlarÄ±nda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶nemli giriÅŸimleri Ã¶ne Ã§Ä±karmak ve onurlandÄ±rmak amacÄ±yla 18'incisi gerÃ§ekleÅŸtirilen MÃ¼ze ve KÃ¼ltÃ¼rel Miras Ã–dÃ¼lleri (Museum and Heritage Awards) organizasyonunda "YÄ±lÄ±n UluslararasÄ± Projesi Ã–dÃ¼lÃ¼"nÃ¼ kazandÄ±.

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OMM, 1 milyon poundun Ã¼zerinde yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan projelere verilen Ã¶dÃ¼lÃ¼, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinden kÄ±sa listeye kalan 4 mÃ¼zeyi geride bÄ±rakarak elde etti. Ã–dÃ¼ller, yeni tip corona virÃ¼s (covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda Ã§evrim iÃ§i yapÄ±lan tÃ¶renle sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.