Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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En baÅŸta, KÄ±nalÄ± Eller'in hikayesiyle baÅŸlayalÄ±m isterseniz. NasÄ±l doÄŸdu KÄ±nalÄ± Eller?

Ä°lk etapta, 2015'te kadÄ±nlar iÃ§in bir ÅŸey yapalÄ±m dedik. OkumuÅŸ her kadÄ±nÄ±n bu cumhuriyete bir borcu var ÅŸiarÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±. Biz hepimiz kendi mesleÄŸimizi yapÄ±yoruz. Hepimizin kendisine ait bir iÅŸi var.

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OnlarÄ± da belirtmenizi rica etsem?

Tabii. Necla hanÄ±m ziraat mÃ¼hendisi ama ÅŸu an gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde. Birsen hocam, Ã¶zel bir okulda Ã¶ÄŸretmen. Ben ziraat mÃ¼hendisiyim. Benim kendi iÅŸim var. Tohum sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±nda avukat olan var. ReklamcÄ±mÄ±z var. Muhasebeci, bankacÄ± var. Gastronomi uzmanÄ±mÄ±z var.

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Hepinizin ortak noktasÄ± Adana'da yaÅŸamak ve Ã§alÄ±ÅŸan insanlar olmanÄ±z...

Adana'da yaÅŸayan ve kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabilien kadÄ±nlar. Biz, biraz da ÅŸu noktaya dikkat ettik; gittiÄŸimiz yerlerde rol model olabilelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim hedefimiz kÄ±rsal idi. KÄ±rsaldaki kadÄ±nlara ekonomik gÃ¼Ã§ kazandÄ±racak projeler geliÅŸtirmek ama aynÄ± zamanda da kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ eÄŸitmek. Yani sadece karÄ±n doyurmakla mesele Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼yor. Hem kÃ¼ltÃ¼rel aktive yapmak hem de ekonomik seviyeyi arttÄ±rmak gerekiyor.

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Peki bu eÄŸitim iÅŸini nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiriyorsunuz?

Projeyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Ä°lk baÅŸta nereden baÅŸlayalÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k? Salmanbeyli kÃ¶yÃ¼nde karar kÄ±ldÄ±k. NÃ¼fusu Ã§ok az olan bir kÃ¶y burasÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n arazisi yok ve kadÄ±n nÃ¼fusu daha fazla. 2015'te biz projeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kÃ¶yÃ¼n nÃ¼fusu 250 idi. Bunun 160'Ä± kadÄ±n. Ã‡ocuk nÃ¼fusu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu sene ilkokul da kapandÄ±. AslÄ±nda bu TÃ¼rkiye genelinde kÄ±rsalÄ±n bir sorunu. Åžehirdeki kadÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma konusunda daha fazla seÃ§eneÄŸi varken kÄ±rsaldaki kadÄ±nlarda bu durum tam tersi. KÃ¶yÃ¼ tercih etmemizin nedeni buydu?

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Bu noktada kadÄ±nlarÄ±n eÅŸleri bu duruma nasÄ±l yaklaÅŸtÄ±?

Bununla ilgili bir anÄ±mÄ± anlatayÄ±m. Hilton Ä°stanbul Bosphorus'ta KÄ±nalÄ± Ellerin ilk etkinliÄŸine gitmiÅŸtik. Onlardan da bu anlamda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ belirtmeliyim. Orada bulunan gazetecilerden sorular geldi. "KadÄ±nlar nasÄ±l geldi?" diye sordular. "UÃ§akla" dedik. BaÅŸka cevap aklÄ±ma gelmedi o an. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸka tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. MeÄŸer sorduklarÄ± ÅŸey aslÄ±nda "eÅŸlerinden nasÄ±l izin alÄ±p geldiler?" HiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettim. Burada kadÄ±n-erkek eÅŸittir. KadÄ±na ÅŸiddet kesinlikle yoktur. Bu anlamda kÃ¶yÃ¼mÃ¼z gÃ¼zel insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yerdir. Tek sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z ekonomik koÅŸullar. Salmanbeyli kÃ¶yÃ¼nÃ¼ seÃ§erken nasÄ±l bir proje gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz diye bir yÄ±l kadar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

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Salmanybeli kÃ¶yÃ¼ndeki kadÄ±nlar nasÄ±l baktÄ±lar bu projeye?

Ã‡ok istekli yaklaÅŸtÄ±lar. Biz her ÅŸeye varÄ±z, hepimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z dediler. Adana kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde yemeklerin yeri Ã¶zeldir. Ama biz bu iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Adana'da gastronomi Ã§ok arka planda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece kebabÄ± tanÄ±nÄ±yor. Ã–rneÄŸin Adana topak patlÄ±canÄ± Ã§ok meÅŸhurdur. CoÄŸrafi iÅŸaretli Ã¼rÃ¼n olmasÄ± konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu Ã¼rÃ¼nlerin imalatÄ±nÄ± yapmak iÃ§in de harekete geÃ§tik ve kÃ¶yde hijyen koÅŸullarÄ±na uygun bir ÅŸekilde Ã¼retime baÅŸladÄ±k. Biz dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r kadÄ±nlar iÃ§in eÄŸitim veriyoruz. DoÄŸru piÅŸirme teknikleri, aÅŸÃ§Ä±lÄ±k ve hijyen. Yani bizim Ã¼yemiz olabilmek iÃ§in bu Ã¼Ã§ sertifikayÄ± almalarÄ± gerekiyor. Biz bunu mecburi kÄ±ldÄ±k. Ã–ÄŸretmen arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Halk EÄŸitim Merkezi'nden alÄ±p kÃ¶ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ãœretimin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye gastronomi turlarÄ± da yapmaya baÅŸladÄ±k. Burada Ã¶nemli olan nokta; kÃ¶y ortamÄ±nda ve kadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yemekleri yemek. Hayalimiz bir sonraki adÄ±mda Kayseri sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±za yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki kadÄ±nlarÄ±mÄ±z el sanatlarÄ± konusunda Ã§ok yetenekli. BÃ¶lgede endemik bir kelebek tÃ¼rÃ¼ de var. Bu kelebeklerdeki motiflerin Ã§antalara, yastÄ±klara iÅŸlettirme projemiz var. Bu da oraya uygun bir proje. OrasÄ± daÄŸlÄ±k bir bÃ¶lge olduÄŸu iÃ§in tarÄ±msal faaliyetler pek yok.

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Az Ã¶nce Hilton Ä°stanbul Bosphorus anÄ±nÄ±zdan bahsettiniz. Onu biraz aÃ§mak adÄ±na sormak istiyorum. NasÄ±l bir araya geldiniz?

Tamamen tesadÃ¼f. Bizimle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ var. Bunlardan biri de Ender Åžire. Ender bey Åžule hanÄ±ma bizden bahsediyor. SonrasÄ±nda Åžule hanÄ±m bizimle temasÄ± geÃ§ti. Yerelden ulusala diye bir konsept hazÄ±rladÄ±lar. Ä°lk misafirleri bizdik.

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Bu noktada sÃ¶zÃ¼ aramÄ±zda bulunan Funda hanÄ±ma vermek istiyorum. Kendisi KÄ±nalÄ± Eller Kooperatifiâ€™nin kÃ¶ydeki Ã¼yelerinden biri ve bu muhteÅŸem yemeklerin de mimarÄ±. Sizin KÄ±nalÄ± Eller maceranÄ±z nasÄ±l baÅŸladÄ±?

Ã‡ok gÃ¼zel bir ÅŸeye vesile oldular. Ä°lk defa bÃ¶yle bir ÅŸeyin iÃ§inde yer aldÄ±m. RÃ¼yamda bile gÃ¶remezdim bunu. Ben en baÅŸÄ±ndan beri bu iÅŸte varÄ±m. KÃ¶yÃ¼mÃ¼ze gelip bizimle konuÅŸtuklarÄ± anda hayatÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da bu projeden faydalandÄ±. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde bir kÃ¼tÃ¼phane kuruldu.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr