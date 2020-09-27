Olimpos Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Olimpos Dağı yüksekliğinden ziyade Yunan tanrılarına ev sahipliği yapması ile bilinen bir bölgedir. Olimpos dağı mitolojide tanrıların evi olarak bilinir. Buranın 52 ayrı zirvesi vardır.



Olimpos Dağı Nerededir?



Olimpos Dağı Yunanistan'da bulunur ve bu bölgenin en yüksek dağı konumundadır. Bu dağ Selanik şehrine yaklaşık olarak 78 km uzaklıkta, başkent Atina'ya ise yaklaşık 263 km uzaklıktadır. Olimpos Dünya2nın biyosfer rezervlerinden biridir. Buradaki sıcaklık -20 ile +10 derece arasında değişkenlik göstermektedir.



Olimpos Dağının 52 farklı zirvesi vardır. Fakat dağ yüksekliği ile değil efsaneleri ile ünlenmiştir. Olimpos Dağına gitmeyi düşünenlerin Yunanistan'ın Larissa şehrine gitmeleri gerekir.



Olimpos Dağı Yüksekliği Ne Kadardır?



Olimpos Dağı Yunanistan'ın en yüksek dağı olarak bilinmektedir. Yüksekliği ise yaklaşık olarak 2917 metre civarındadır. Olimpos Dağının en yüksek tepesinin ismi Mytikas Tepesidir. Bu tepenin dışında dağın 52 ayrı zirvesi vardır. Bu zirvelerin yükseklikleri ise birbirlerinden farklıdır. Bu bölge özellikler yazları dağcılar tarafından tırmanış alanı olarak tercih edilmektedir.



Olimpos Dağı Efsanesi



Olimpos Dağı dünyada bulunan pek çok dağa oranla daha küçüktür. Ancak pek çok büyük dağa oranla daha çok bilinir. Bunun nedeni de insanlığın ilk dönemlerinde bu dağın tanrıların evi olduğuna inanılmasıdır.



Efsane ise şu şekildedir. Göklerin tanrısı Zeus ile evlilik tanrısı olan Hera arasında geçer. Bir gün insanlar beraber yaşarlarken birden birbirlerinden soğumaya başlamışlardır. Bunun üzerine Zeus Hera'yı yanına çağırır ve nedenini sorar. Hera ise insanlara ceza verdiğini ve birbirlerinin değerini anlamaları gerektiğini söylemiş. Fakat Zeus buna inanmaz ve Hera'yı Olimpos dağının tepesine çıkarır ve sebebini tekrar sorar.



Hera bu olayın ardından yine aynı cevabı verir. Zeus çok sinirlenir ancak güzellik tanrısı olan Afrodit sayesinde Hera'yı affeder. Aradan yıllar geçer Hera Zeus'a aşık olduğunu ve onun dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptığını Afrodit'e anlatır. Afrodit ise bunu hemen Zeus'a haber verir. Sonrasında ise tanrı Zeus Hera'yı yanına çağırır ve olayın aslını sorar. Hera ise her şeyi itiraf eder. Tanrı Zeus Gera'yı affetmiş ve evlenmişler.



Antik Yunan'da Tanrıların Olimpos dağının zirvesinde bulutların arasında yaşadığına inanılmaktadır. Titanlar savaşında da Olimpos dağı tanrıların evi olması sebebi ile bu isimle anılmaktadır.