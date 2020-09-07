Orta Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin bayrağı ülke tamamen bağımsızlığını kazanmadan hemen önce yani 1 Aralık 1958 yılında göndere çekilip kullanılmaya başlanmıştır. Bu bayrakta bulunan mavi renk, beyaz renk, sarı renk, yeşil renk ve kırmızı renk ülkeyi uzun seneler sömürgesi olarak yönetmiş olan Fransa bayrağı ile Pan-Afrika renklerinden esinlenerek yapılmıştır. Bayraktaki kırmızı renkli kısım bayrağı dikey bir şekilde tam ortadan iki parçaya bölmektedir.



Kırmızı renk ayırmış olduğu iki tarafta sırası ile mavi renk, beyaz renk, yeşil renk ile sarı renkler yatay bir şekilde konumlandırılmıştır. Bu renkler ile birlikte tüm insanların eşit olduğu işaret edilirken aynı zamanda yeşil renk ile orman bölgesinde yaşamakta olan halklar, sarı renk ile savana bölgesinde yaşamakta olan halklar ifade edilmiştir. Ülkedeki bu bayrakta göndere çekilen tarafta en üstte mavi bir şerit ve üzerinde beş adet köşeli altın sarısı renginde yıldız bulunmaktadır. Bizler Orta Afrika Cumhuriyeti ile ilgili olarak hemen hemen tüm bilgileri sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derleyip size sunduk.



Orta Afrika Cumhuriyeti Nerededir?



Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta kesiminde yer almakta olan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Bu ülkenin sahip olduğu sınır komşuları kuzey kesimden saat yönünde şu şekildedir. Çad ülkesi, Sudan ülkesi, Güney Sudan ülkesi, Kongo DC ülkesi, Kongo Cumhuriyeti ile Kamerun ülkesi şeklinde sıralanmaktadır.



Orta Afrika Cumhuriyeti Nüfusu Ne Kadardır?



Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesinin nüfusu 2020 yılında belirlenen sayıma göre yaklaşık olarak 4,829,767 kişilik nüfusa sahiptir.



Orta Afrika Cumhuriyeti Başkenti Neresidir?



Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesinin başkenti Bangui şehridir. Bu şehir ülkede en büyük ve en güzel şehirler arasında yer almaktadır.



Orta Afrika Cumhuriyeti Para Birimi Nedir?



Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesinin genel olarak kullandığı para birimi CFA frankı (XAF) olmaktadır.



Orta Afrika Cumhuriyeti Resmi Dili Nedir?



Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesinin resmi dilleri iki adettir. Bu diller şu şekildedir. Sango dili ve Fransızca dili olarak yer almaktadır.



Orta Afrika Cumhuriyeti İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Orta Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaklaşık olarak 2 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde saat 01:00 olur iken Türkiye Cumhuriyeti’nde saat yaklaşık olarak 03:00 civarlarındadır.



Orta Afrika Cumhuriyeti Şehirler Nelerdir?



Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti olan Bangui şehri, Ubangi nehrinin kıyı kesiminde yer alan ve kalabalık olan bir şehridir. Ülkedeki en önemli ve en güzel şehirler ise aşağıdaki gibidir.Bangui şehri, Bouar şehri, Berberati şehri ve Bambari şehridir.



Orta Afrika Cumhuriyeti İklimi Nasıldır?



Orta Afrika Cumhuriyeti’nde genel olarak kuru ve de sıcak bir iklim koşulları görülmektedir. Ülkenin kuzey kesiminde ve güney kesiminde farklı iklim koşulları yaşanabilmektedir. Yani ülkenin kuzey kesiminde sıcaklıklar daha yüksek olan bir düzeyde görüldüğü ve gün içinde yaklaşık olarak 40 °C kadar çıkabilen ayrıca gece ise yaklaşık olarak 10 °C kadar inebilen değerlerin ölçüldüğü iklim yaşanır. Bu ülkede yağmur dönemi dört ay kadar kısa bir zaman süren Savan iklimi hakimdir. Ülkenin güney bölümünde ise yağmur dönemi sekiz ile on ay arası sürmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan hava sıcaklığı ise kuzey kesime göre daha ılıman bir şekilde görülmektedir.