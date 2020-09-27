Otlukbeli Gölü Erzincan İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Otlukbeli Gölü küçük bir göldür. Otlukbeli Gölü ülkemizde bulunan göller arasında yer alır. Küçük bir göl olması sebebiyle birçok kişi tarafından bilinmez. Ancak çevre illerden ve bölgeyi ziyaret eden kişilerin yanında, bölgeye gelen ve Otlukbeli Gölü’nü görmek isteyen birçok kişi bulunur. Otlukbeli Gölü'nün kendine has özellikleri bulunmaktadır.



Otlukbeli Gölü Erzincan İlinde Nerede



Otlukbeli Gölü Erzincan iline bağlı Otlukbeli ilçe sınırları içerisinde yer alır. Küçük bir göl olan Otlukbeli Gölü birçok kişi tarafından tanınmasa da yerel halk tarafından oldukça çok bilinen ve ziyaret edilen göller arasındadır. Bunun yanında gölle ilgili bilgi almak isteyen kişilerin araştırmaları sonucu Erzincan ve çevresinin ziyarette bulunan vatandaşlar bu gölü görmeden buradan ayrılmaz.



Otlukbeli Gölü Özellikleri Nelerdir?



Otlukbeli Gölü dünyada tek olma özelliği ile oldukça önemli bir göldür. Dünya üzerinde olan tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü’dür. Bu anlamda oldukça önemlidir. Bu sebeple özellikle coğrafi araştırma ile ilgili oldukça önemli bir göldür.



Otlukbeli Gölü boyutları ise 160 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde 15- 18 metre derinliğinde 6500 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Erzincan'ın yüksekliği ile göz önünde bulundurulduğunda Otlukbeli Gölü’nün de deniz seviyesinden yüksekliği 1855 metredir.



Otlukbeli Gölü Oluşumu



Otlukbeli gölü plato üzerinde derince yarılarak bir vadi üzerinde oluşmuştur. Otlukbeli Gölü'nün güneyinde faylardan çıkan sıcak su hatları bulunmaktadır. Gölün önü sıcak suların oluşturduğu traverten ile kapanmıştır. Su kaynağında ki demir ve kükürt travertenlerin kırmızı renklerde olmasını sağlamıştır. Doğal anıt olarak geçen Otlukbeli Gölü dünyada tek olması sebebiyle de oldukça önemlidir. Bölge tek olmasından dolayı koruma altına alınmış doğal sit alanı olarak ilan etmiştir.



Otlukbeli Gölü'ne Nasıl Gidilir?



Otlukbeli Gölü’ne Erzincan merkezden Otlukbeli merkeze gelinerek ulaşmak mümkündür. İlçe merkezinin 6 kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Otlukbeli Gölü oluşumu günümüzde de halen devam etmektedir. Sit alanı olarak ilan edilen Otlukbeli Gölü dünyada tek olan bir oluşma sahiptir. Maden sularının oluşturduğu bir traverten set olarak karşımıza çıkar. Otlukbeli Gölü oluşturan setler fay hattı üzerinde çıkan maden sularının biriktirmiş olduğu setlerdir.