Otobüs Bileti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Yaş Sınırı Ve T.c. Kimlik Zorunluğu Hakkında Merak Edilenler

Yapılan seyahatlerde yapılan yolculuğun konforlu geçmesi herkes için oldukça önemlidir. Bunun için otobüs bileti alırken bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle bazı noktalara dikkat ederek yolculuğun daha kolay ve daha konforlu geçmesi sağlanabilir.



Otobüs Bileti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Yolculuk için kara yolu ulaşımında otobüs firmalarını tercih eden yolcuların bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:



- Otobüs ile yolculuk yapan kişilerin gidecekleri yer hakkında detaylı bilgiye sahip değiller ise bilet alır iken biletin kontrol edilmesi gerekir. Bazı firmaların aktarmalı yolculuklar düzenlemesi sebebiyle biletler mutlaka kontrol edilmelidir.



- Yolculuk esnasında rahatsız olunan şeylerden birisi de güneştir. Bu nedenle özellikle uzun yolculuklarda güneşin geliş açısı hesaplanmalıdır. Bu şekilde konforlu bir yolculuk geçirebilirsiniz.



- Gidilecek yere karar verilmesinin ardından fiyat araştırması önerilmektedir. Aynı yöne giden farklı firmaların fiyat araştırması yapılabilir.



- Otobüs biletlerinin üzerinde mutlaka olması gereken şeyler bulunur. Bunlar yolcunun adı ve soyadı, çıkış ve varış yeri, hareket saati ve koltuk numarası gibi bilgilerdir. Bu bilgilerin bilet aldıktan sonra kontrol edilmesi gerekir.



- Yolculuk esnasında yolcunun üzerinde mutlaka biletinin olması gerekmektedir. Yaş Sınırı ve T.C. Kimlik Zorunluğu Hakkında Merak Edilenler



Eski sistemde otobüs biletinin alınması esnasında sadece yolcunun ad ve soy ad bilgileri ile bilet alınıyordu. Fakat yeni sistemde yolcuların T.C. Kimlik Numaraları olmadan herhangi bir işlem yapılamamaktadır. İster otogardan ister internet üzerinden alınsın otobüs biletlerinin satın alınması esnasında her yolcunun T.C. Kimlik Numarasının girilmesi zorunludur.



T.C. Kimlik numaralarının zorunluğu olduğu sisteme 18 yaş altı çocuklar ve yaşlılar da dahil olmaktadır. Bu yeni sistem ile denetlemelerin ve güvenliğin arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle yaşı kaç olursa olsun yolcuların T.C. Kimlik numaralarını bilet alma esnasında bildirmeleri zorunlu kılınmıştır.